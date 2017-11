"The Voice Of Germany" – jetzt kommt’s drauf an

Die Castingshow „The Voice Of Germany“ (Sat.1 und ProSieben) geht in ihre entscheidende Phase. Ab dem 19. November 2017 treten die Kandidaten der vier Teams in Battles gegeneinander an – nur die Besten kommen weiter. 15 Kandidaten aus Baden-Württemberg sind dabei, einer von ihnen ist Patrick "Paddy" Strobel aus dem Hegau.

Nach neun Blind Auditions geht die Castingshow „The Voice Of Germany“ morgen (20.15 Uhr, Sat.1) in eine entscheidende Runde. Während beim ersten Vorsingen allein die Stimme zählte, muss jetzt das Gesamtpaket passen – jeder Fehler wird gnadenlos bestraft. Die Musiker Mark Forster, Yvonne Catterfeld, Samu Haber (Sunrise Avenue) sowie Michi Beck und Smudo (Die Fantastischen Vier), die in der Show die Coaches sind, werden ihre Teams in den internen Battles (mit zwei oder drei Talenten) halbieren und mit je zehn Kandidaten in die nächste Runde gehen.

Ein Blick auf die Talente zeigt: Deutschlands Südwesten hat eine Menge zu bieten. 15 Sänger und Sängerinnen – so viele wie aus keinem anderen Bundesland – kämpfen ums Weiterkommen. Berlin ist mit 13 Teilnehmern am Start, Bayern und Nordrhein-Westfalen mit jeweils neun. Erstaunlich ist der hohe Anteil internationaler Talente: Fast ein Viertel der Kandidaten in den Battles kommen aus dem Ausland, allein aus Österreich sind es elf Musiker. Aus den neuen Bundesländern treten dagegen nur zwei Sängerinnen an.

Patrick „Paddy“ Strobel aus dem Hegau singt am Sonntag mit (besser: gegen) Meike Hammerschmidt aus Niedersachsen. In den Blind Auditions überzeugte der 47-Jährige mit Led Zeppelins „Rock And Roll“, die 27-Jährige mit Stevie Wonders „Don’t You Worry ’Bout A Thing“. Es dürfte ein interessantes Gesangs-Duell werden … Über seine Motivation, bei einer Castingshow mitzumachen, sagt der Sänger der in der Region bekannten Band „Au Des No“: „Ich will mich nicht mit 60 fragen, warum ich es nicht probiert habe.“