Konstanz Stippvisite in Konstanz: Top-Model Bella Hadid zu Besuch am Bodensee

Mutter Yolanda war bereits im Mai in Konstanz, nun hat auch Top-Model Bella Hadid der Stadt am Bodensee einen Besuch abgestattet.

Dass sich am Bodensee auch Promis wohlfühlen, ist kein Geheimnis. Alltäglich ist der Besuch eines internationalen Stars dennoch nicht – so wie beispielsweise die Stippvisite von Top-Model Bella Hadid, die in dieser Woche in Konstanz war und ihre Fans mit einer kurzen Instagram-Story daran teilhaben ließ.



Zu sehen sind darin unter anderem das Restaurant "Il Boccone" und ein Grenzübergang sowie einige Eindrücke aus der Schweiz. Details zu Hadids Aufenthalt in der Region sind nicht bekannt – dass in dem Video jedoch ein Arm samt Infusion zu sehen ist, veranlasste das Online-Portal "20 Minuten" zu der These, die 21-Jährige sei ins Krankenhaus gekommen. Was genau dahinter steckt, ist jedoch nicht bekannt.



Ganz unwahrscheinlich ist ein Krankenhaus-Aufenthalt nicht, denn Hadid leidet unter der Infektionskrankheit Lyme-Borreliose, die durch Zeckenbisse übertragen wird und unter anderem mit Erschöpfung und Schmerzen einhergeht. Auch ihre Mutter, das ehemalige Model Yolanda (53, "The Real Housewives of Beverly Hills"), ist daran erkrankt. Sie ist ebenfalls auf Hadids Video zu sehen – und es war nicht ihr erster Besuch in Konstanz.

Die 53-Jährige war bereits im Sommer am Bodensee, wo sie sich wohl in einer Klinik in Kreuzlingen behandeln ließ, und zeigte ihre Begeisterung über die Region in etlichen Bildern auf Instagram: beim Radeln in Konstanz, in einer Kirche, am See.



Hadid hat noch zwei weitere Kinder – Gigi (22) und Anwar (18) modeln ebenfalls.



?Some Dutch childhood shenanigans......... #Joy #HealingSpirit #Konstance Ein Beitrag geteilt von YOLANDA (@yolanda.hadid) am 24. Jul 2017 um 11:09 Uhr