Berlin Star-Auflauf auf dem roten Teppich: Die schönsten Bilder von der Bambi-Verleihung

Im grauen November ein bisschen Glamour und Glitzer: Die VIP-Liste bei der Bambi-Verleihung in Berlin reichte vom Supermodel bis zum ehemaligen Bundespräsidenten.

Von Hollywood bis zum Youtube-Promi: Zahlreiche Stars und Sternchen kamen am Donnerstagabend zur 69. Ausgabe der Bambi-Verleihung. Einige Preisträger standen bereits vorab fest, darunter der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, Supermodel Claudia Schiffer und Hollywoodstar Hugh Jackman. Der machte vor der Gala der Gastgeberstadt ein Kompliment: „I love Berlin“. Der chinesische Künstler Ai Weiwei und Ex-Boxer Wladimir Klitschko sollten ebenfalls eine der Trophäen bekommen.



Schlagerstar Helene Fischer sollte die Gala musikalisch eröffnen. Unter den Gästen der Show waren Musiker Tom Jones, Uschi Glas, Iris Berben, Dieter Hallervorden und die Internetstars die Lochis.



Wie schon in den Vorjahren wurden die Bambis wieder im Stage Theater am Potsdamer Platz verliehen, wo im Februar die Berlinale stattfindet. Der Medienkonzern Hubert Burda Media verleiht die Bambis jedes Jahr an nationale und internationale Künstler, Sportler und andere Prominente. Aber auch engagierte Bürger werden geehrt.

