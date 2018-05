Fernsehen So wird der neue Schwarzwald-Tatort "Sonnenwende"

So wird der neue Schwarzwald-Tatort "Sonnenwende"

Am Sonntag (13. Mai 2018 um 20.15 Uhr) zeigt die ARD den zweiten Schwarzwald-Tatort mit den Ermittlern Franziska Tobler und Friedemann Berg. SÜDKURIER-Mitarbeiter Tilmann P. Gangloff hat den Krimi schon gesehen und sagt: "Sonnenwende" braucht ein bisschen Anlauf, entwickelt sich dann aber zu einer düsteren Blut-und-Boden-Geschichte. Absolut sehenswert!

Wie schon „Goldbach“ im Herbst 2017, so verzichtet auch der zweite Schwarzwald-Tatort des SWR auf einen Knalleffekt zu Beginn. Ungewöhnlich sind die ersten Bilder trotzdem: Eine junge Frau spricht direkt in die Kamera. In der nächsten Szene rezitiert sie voller Hingabe ein Liebesgedicht vor ihrer Schulklasse, dann bricht sie zusammen, kurz darauf ist sie tot. Diagnose: unbehandelte Diabetes – kein Fall für die Kriminalpolizei. Franziska Tobler (Eva Löbau) kommt der Fall trotzdem seltsam vor, genauso wie das Verhalten der Rechtsmedizinerin (Christina Große), denn die versucht sie abzuwimmeln. Dabei gibt es Parallelen zum kürzlichen Todesfall eines Neonazis und V-Mannes, die Todesursache war die gleiche.

Wiedersehen mit einem alten Freund

Auch Toblers Kollege Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) reagiert reserviert: Das tote Mädchen, Sonnhild (Gro Swantje Kohlhof), war die Tochter eines alten Freundes. Berg und Volkmar Böttger (Nicki von Tempelhoff) haben sich eine Weile nicht gesehen, kommen sich durch Sonnhilds Tod aber wieder näher, zumal beide die Bauernhöfe ihrer Eltern geerbt haben. Böttger macht ein paar Bemerkungen über Land und Leute, die Berg aber nicht weiter zu denken geben. Das ändert sich bei der Trauerfeier, als ihm klar wird, dass der alte Freund ein nationalistisches Netzwerk knüpfen will und seine Mitstreiter zum „Krieg gegen die Umvolkung“ aufruft. Jetzt erscheint auch Sonnhilds Tod in ganz anderem Licht: Das Mädchen war schwanger, und das keineswegs von ihrem in der Familie längst als Schwiegersohn akzeptierten Freund Torsten (David Zimmerschied).

Der Film braucht einen langen Anlauf

„Sonnenwende“ gönnt sich einen langen Anlauf (Drehbuch: Patrick Brunken). Dann jedoch entwickelt sich der Tatort zu einem vor allem atmosphärisch fesselnden Krimi mit dem Potenzial eines Verschwörungs-Thrillers, in dem sich das Ermittler-Duo schließlich über die Interessen des Staatsschutzes hinwegsetzt. Trotzdem bleibt Regisseur Umut Dag seiner Linie treu. Schon der ausführliche und durchaus sperrige Einstieg ist alles andere als gefällig, und auch im weiteren Verlauf hat der in Wien geborene Sohn kurdischer Einwanderer den Film weitgehend unauffällig inszeniert. Darüber hinaus ist „Sonnenwende“ aber auch ziemlich schwere Kost.

Ähnlich wie in „Goldbach“ wirkt der düstere Schwarzwald mit seinen Nebelschwaden eher unwirtlich als einladend; dazu passt, dass Bildgestaltung und Ausstattung konsequent alle fröhlichen Farben aussparen. Der Krimi lebt ohnehin vor allem von der sich immer komplexer entwickelnden Geschichte sowie von den ausnahmslos vorzüglichen Schauspielern.

Die Schauspieler überzeugen durchweg

Mit Gro Swantje Kohlhof, die dank der Videos auf Sonnhilds Smartphone immer wieder in Rückblenden zu sehen ist, hat Dag bereits „Rebecca“ (2016) gedreht, einen der besten Bodensee-Krimis des SWR. Löbau und Wagner spielen das Kripo-Duo erneut als ganz normale Menschen ohne Macken. Tobler und Berg bekommen zwar ein bisschen Privatleben, aber das steht gerade bei Berg im Dienst der Geschichte, weil Böttger und die Seinen ihm bei der Ernte helfen. Bei der Familie erlaubt sich Dag allerdings ein paar Extreme: Die Mitglieder der Sippe wirken von Anfang an sektiererisch, und das nicht nur, weil sie moderne Kommunikationstechnik für verpönt halten. Auch wenn der Film ohne viele der handelsüblichen Tatort-Versatzstücke auskommt und es eine ganze Weile dauert, bis er endlich zu seiner Geschichte findet: Es lohnt sich, ihm diese Zeit zu geben.