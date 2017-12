Fernsehen Matthias Koeberlin im SÜKDURIER-Interview über seine Rolle im ZDF-Film "Der Polizist, der Mord und das Kind"

Schauspieler Matthias Koeberlin spricht über seine Rolle als Kommissar Carlos Benede im neuen ZDF-Film "Der Polizist, der Mord und das Kind"

Herr Koeberlin, haben Sie eigentlich ein Faible für Polizisten-Rollen?

Nein, aber es ist schon so, dass mir – und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige – immer wieder solche Rollen angeboten werden, weil die Nachfrage nach Krimis einfach wahnsinnig groß ist. Aber nichtsdestotrotz versuche ich natürlich, auch noch andere Sachen zu machen. Mein neuer Film "Der Polizist, der Mord und das Kind" ist zwar auch eine Polizisten-Geschichte, aber Gott sei Dank in einem anderen Gewand. Das ist ganz wohltuend.

Sie sind in dem Film ja kein Ermittler, sondern ein Opferschutzkommissar. Wussten Sie, dass es so etwas bei der Polizei gibt?

Nein, das war mir nicht bewusst. Und ich muss gestehen, dass mir auch die Geschichte von Carlos Benede nicht geläufig war. Erst als mir die Rolle angeboten wurde und ich mich mit seiner Geschichte auseinandergesetzt habe, wusste ich, worum es geht. Er hat sich als Polizist um Kinder gekümmert, die Opfer von Verbrechen wurden, und zwei von ihnen adoptiert.

Sie spielen Carlos Benede – wie bereiten Sie sich auf eine Rolle vor, die ein reales Vorbild hat?

Das ist natürlich etwas anderes als bei einer fiktiven Figur. Wenn man sich mit der Person treffen und auseinandersetzen kann, ist eine ganz andere Vorbereitung möglich. Es war mir wirklich wichtig, dass wir Carlos und seine Geschichte so abbilden, dass er damit glücklich und zufrieden ist. Der Druck ist natürlich größer, wenn man eine reale Figur spielt, man hat eine andere Verantwortung. Aber es ist auch spannend, weil man ja Feedback von der betreffenden Person bekommt.

Wie findet es Carlos Benede, dass seine Geschichte ins Fernsehen kommt?

Er war sehr gespannt und Gott sei Dank sehr offen. Er hat uns völlig freie Hand gelassen, weil er vollstes Vertrauen in die Produktion, die Regie und auch in mich hatte, dass wir mit seiner Geschichte gut umgehen. Er hat den Film bei der Premiere gesehen und war sehr glücklich und sehr zufrieden mit dem, was wir da abgeliefert haben. Es war schön zu sehen, dass ihn sein Vertrauen nicht getäuscht hat.

Zu wie viel Prozent ist der Film denn Fiktion?

So gut wie gar nicht. Alle Figuren, die auftauchen, gibt es wirklich – selbst den Hund Taps. Und alles, was wir erzählen, ist genauso passiert, wir haben nichts dazu gedichtet. Man kann es kaum glauben … Wenn das keine wahre Geschichte wäre, dann würde man wahrscheinlich denken: Ach, bitte, jetzt lasst die Kirche mal im Dorf. Aber es hat sich tatsächlich alles genauso zugetragen.

Gehen Ihnen solche Geschichten nahe?

Das ist natürlich eine Geschichte, die einem an die Nieren geht. Ich bin ja auch Vater und kann mir vorstellen, was in einem Kind vorgeht, dass zum Beispiel Zeuge eines Verbrechens wird. So eine Rolle kann man nicht einfach abstreifen, wenn der Drehtag vorbei ist. Mich hat das sehr beschäftigt – im Vorfeld, während der Arbeit und auch noch danach. Da ist so viel Grausamkeit und so viel Elend, aber im gleichen Maße auch so viel Menschlichkeit und so viel Wärme, die das fast wieder aufheben.

Schauen Sie sich Ihre Filme eigentlich immer an, wenn sie fertig sind?

Ja. Zum einen muss ich ja wissen, wie der Film geworden ist, um Fragen dazu zu beantworten. (lacht) Und zum anderen möchte ich natürlich sehen, was mir gelungen ist und was vielleicht nicht. Ich lerne ja auch immer noch dazu und entdecke immer mal eine Szene, wo ich sage: Das hatte ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt, das kommt gar nicht so rüber, wie ich es mir erhofft hatte. Es ist für mich also auch eine Möglichkeit mich zu überprüfen, um beim nächsten Mal etwas anders zu machen.

Sie haben über die Dreharbeiten zu "Der Polizist, der Mord und das Kind" gesagt, dass das Besondere war, dass die Chemie zwischen Ihnen und Ihrem Film-Sohn gleich gestimmt hat. Ist es für Sie als Schauspieler wichtig, dass Sie sich mit den Kollegen gut verstehen?

Es ist natürlich für alle Beteiligten besser, wenn man sich gut versteht, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Ich habe in den 20 Jahren, in denen ich jetzt vor der Kamera stehe, natürlich auch schon mit Kollegen gedreht, mit denen ich nicht so gut klar kam, weil ich sie nicht außerordentlich mochte – und es muss trotzdem funktionieren. Das ist dann ein bisschen anstrengender, man braucht mehr Kraft und Energie, aber das ändert ja nichts daran, dass man seinen Job halbwegs gescheit über die Bühne bringt.

Spielen Sie heute eigentlich nur noch Rollen, die Sie irgendwie weiterbringen?

Ich musste in meiner Laufbahn schon auch Filme aus finanziellen Gründen drehen. Da muss man sich nichts vormachen: Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Unterm Strich habe ich aber versucht, immer Sachen zu machen, bei denen ich sagen kann: Da habe ich Lust drauf und da stehe ich voll und ganz dahinter. Inzwischen kann ich mir tatsächlich aussuchen, was ich mache. Die Stoffe und die Figuren, die mir angetragen werden, werden immer spannender und interessanter – das ist genau das, was ich erreichen wollte. Natürlich muss man auch mal Kompromisse eingehen, aber ich kann wirklich die Sachen machen, die ich machen möchte.

Sie werden auf der Straße sicher oft angesprochen, oder?

Nein, eigentlich so gut wie gar nicht. Ich kann mich völlig frei bewegen – das finde ich gut.

Es ist allerdings auch verwunderlich. So oft, wie Sie im Fernsehen zu sehen sind … Verwandeln Sie sich eigentlich gern für Ihre Rollen?

Das ist natürlich immer spannend und auch einer der Gründe, warum man diesen Job überhaupt macht. Im besten Fall kann die Verwandlung ja gar nicht groß genug sein. Das geht im Kleinen, über Kleidung, Frisuren, Brille und Bart beispielsweise. Eine wirkliche Verwandlung, bei der man hinterher fast nicht mehr zu erkennen ist, findet aber selten statt. Wobei die Lust auf so etwas natürlich da ist.

Stimmt es eigentlich, dass Sie ursprünglich mal Journalist werden wollten?

Ja das stimmt. Das ist lange Jahre her, da war ich noch in meiner Schulzeit, kurz danach war das eigentlich der große Wunsch.

Warum hat es nicht geklappt?

Weil ich schlecht in der Schule war.

Und dann hat Ihnen Ihre Mutter vorgeschlagen, auf die Schauspielschule zu gehen?

Das war während meines Zivildienstes, da hatte sie die glorreiche Idee, dass ich doch mal in Potsdam vorsprechen könnte. Das war wirklich fernab von allem, was ich mir vorgestellt hatte. Aber es hätte wahrscheinlich unfassbar viele Warte-Semester gebraucht, bis sich jemand erbarmt hätte und mich Journalismus hätte studieren lassen. Die Idee meiner Mutter war für mich zwar wie ein Aprilscherz, aber ich hab' gesagt: Ach komm, ich versuch' das mal. Also habe ich diese Tests und Aufnahmeprüfungen gemacht und war auf einmal drin! Wahrscheinlich sollte das alles so sein … Und im Nachhinein ist wahrscheinlich alles genau richtig gewesen – meine Mutter hatte da einen guten Riecher.

Es heißt, dass Sie morgens am Set gern der Erste sind und abends der Letzte.

Zumindest, was mich als Schauspieler betrifft. Ansonsten sind da natürlich noch viele Team-Mitglieder, die früher da sind oder abends noch länger bleiben, um einen reibungslosen Drehtag vor- oder nachzubereiten. Das habe ich an der Schauspielschule gelernt, dort geht es einfach nicht ohne Disziplin. Als Schauspieler muss man pünktlich und gut vorbereitet sein, jeder Dreh ist so unfassbar durch getaktet, dass man zwangsläufig Disziplin braucht. Mir hat das auch richtig gutgetan, weil ich das aus meiner Schulzeit nicht kannte.

Und nach einem Drehtag schalten Sie dann gern mit Gartenarbeit ab?

Ja, da komme ich nicht drumherum, ich muss bei Wind und Wetter raus. Es gibt immer was zu tun, auch jetzt – Bäume zurückschneiden, Laub rechen, Pflanzen winterfest machen. Zur Entspannung nutze ich das wahnsinnig gerne, das hat im wahrsten Sinne des Wortes etwas Erdendes. Man wühlt, man buddelt, man macht und tut – und man muss vor allem nicht sprechen. (lacht)

Haben Sie einen grünen Daumen?

Mehr und mehr. Das klappt erstaunlich gut, ich wundere mich da selbst oft und freue mich immer riesig, wenn etwas sprießt.

Haben Sie einen großen Garten?

Er ist nicht wahnsinnig groß, aber für meine Belange ist das völlig ausreichend – auch was die Arbeit angeht. Er müsste nicht größer sein …

Und wenn Sie nicht im Garten arbeiten, zeichnen Sie Comics?

Ja, das mache ich immer mal wieder zu verschiedenen Anlässen, aber nur für Familie und Freunde. Man kann dabei wunderbar abschalten.

Apropos abschalten. Sie sind ja auch oft am Bodensee, wo Sie im Raum Lindau/Bregenz für die Reihe "Die Toten vom Bodensee" drehen. Wie gefällt es Ihnen denn dort?

Es ist toll! Traumhaft schön! Ich freue mich jedes Mal darauf, wieder dorthin zu fahren. Wir waren zuletzt im Sommer da, das war wahnsinnig schön. Nächstes Jahr drehen wir im März. Das ist wieder eine andere Jahreszeit, und das Faszinierende am Bodensee ist ja, dass dort immer eine ganz eigene Atmosphäre herrscht. Natürlich freue ich mich auch auf das Team. Es ist so ein bisschen wie nach Hause zu kommen, der Dreh hat immer etwas Familiäres.

Fragen: Nicole Rieß

"Der Polizist, der Mord und das Kind" am 11. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF