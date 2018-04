London Kleiner britischer Prinz heißt Louis Arthur Charles

Das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate heißt Louis Arthur Charles. Das teilte der Kensington-Palast am Freitag in London mit.

Kate (36) hatte den Jungen am vergangenen Montag im St. Mary's Hospital in London zur Welt gebracht. Bei der Geburt war auch Prinz William (35) dabei. Nachfolgend die Twitter-Nachricht des Kensington-Palasts.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ