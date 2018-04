Zwei Teenager aus der SÜDKURIER-Region kämpfen in den Sing-Offs um den Einzug ins Finale der Castingshow „The Voice Kids“. Phil Siedenburg aus Salem und Jil Kübler aus Eigeltingen singen am 8. April 2018 um 20.15 Uhr in Sat. 1 noch einmal die Songs, mit denen sie in den Blind Auditions erfolgreich waren. Mit Videos!

Am 8. April kommt’s drauf an – dann zeigt Sat.1 die sogenannten Sing-Offs der Castingshow „The Voice Kids“. Sechs junge Talente aus jedem Team treten an, am Ende bleiben jeweils zwei übrig, die am kommenden Wochenende im Live-Finale stehen. Zusätzlich kann sich jeder Coach eins der ausgeschiedenen Talente aus den anderen Teams sichern. Unter den Nachwuchs-Musikern sind zwei Teenager aus dem Südwesten: Jil Kübler aus Eigeltingen und Phil Siedenburg aus Salem.

Phil Siedenburg gehörte in der Sendung bislang zu den absoluten Durchstartern. In der ersten Runde, den sogenannten Blind Auditions, hatte der 14-Jährige nach nur fünf Sekunden alle Coaches – Max Giesinger, Mark Foster sowie Nena und Larissa Kerner – von seiner Stimme überzeugt. Der Schüler entschied sich schließlich für das Team Max Giesinger. In der zweiten Runde, den Battles, trat er gegen zwei Sänger aus seinem Team an. „Einer hat den Song einfach ein bisschen besser gesungen – und das ist für mich Phil“, begründete Giesinger seine Entscheidung, den Salemer in die nächste Runde zu schicken. Im Finale wird Phil noch einmal seinen Song aus den Blind Auditions singen, „Free Fallin’“ von Tom Petty. „Ich werde alles geben, um auch noch den letzten Schritt zu schaffen“, verspricht er. „Das Finale wäre natürlich ein absoluter Traum.“

„Alles hat damit angefangen, dass ich eine Gitarre geerbt habe“, sagt Phil. „Musik ist mein Leben.“ Der Hobby-Volleyballer, der auch Straßenmusik macht, besitzt acht Gitarren, ein Keyboard, Mikrofone, ein Schlagzeug und ein Soundpad, die er für Aufnahmen und zum Schreiben von Songs benutzt – keine schlechte Ausstattung. Sein Talent fiel schon früh auf. „Mit drei oder vier Jahren habe ich erste Songs nachgesungen, und mit fünf Jahren habe ich angefangen, Gitarre zu spielen.“ Sein Vater sagt: „Wir haben damals schon erkannt, dass er talentiert ist.“

Jil Kübler war in den Blind Auditions mit „Royals“ von Lorde angetreten – in der zweiten Runde bekam sie von Max Giesinger das passende Kompliment. „Du hast etwas Lorde-mäßiges“, sagte er. „Du hast eine total künstlerische Art zu singen.“ Die 14-Jährige, die zum Team von Mark Forster gehört, ist umgeben von Instrumenten aufgewachsen. Sie mache Musik, seit sie reden kann, sagen ihre Eltern. Jils großes Vorbild ist für all die, die „The Voice Kids“ schon länger verfolgen, kein Unbekannter: Danyiom Mesmer gewann die zweite Staffel der Show. Ihn hat Jil sogar schon persönlich kennengelernt.

„Es war immer mein Traum, dabei zu sein“, sagt sie über die Show. Dass sie es in die Sing-Offs geschafft hat, hat die 14-jährige Pfadfinderin überrascht. „Ich habe das gar nicht erwartet und hatte fast einen Herzstillstand.“ Nun hat sie die Chance, es noch weiter zu schaffen. Mark Forster hatte schon bei den Blind Auditions gesagt: „Ich glaube, mit dir könnte man bis ins Finale kommen.“ Jil geht es nicht ums Gewinnen. „Mein Ziel ist, dass ich Spaß habe.“ Aber die Konkurrenz ist stark – so wie der „Heavy-Metal-Klaas“(12) aus Niedersachsen: „Ich hab‘ mir vorgenommen, die Bühne zum Beben und alle zum Ausrasten zu bringen.“

Die Sendung

„The Voice Kids“ ist eine Castingshow für Kinder zwischen sieben und 14 Jahren, die auf dem Konzept von „The Voice Of Germany“ basiert. Zum ersten Mal lief die Sendung 2013, derzeit wird die sechste Staffel gezeigt. Nena und Larissa Kerner, Max Giesinger und Mark Forster sind die Coaches. Sat.1 zeigt die Sing-Offs am 8. April 2018 um 20.15 Uhr, das Finale läuft am 15. April.

Jil Kübler singt Amy Winehouses "Back To Black":

Jils Battle "Jealous":

Phil Siedenburg singt "Let Me Do My Thing":

Phils Battle "Use Somebody":

Phil und Jil singen "Perfect":