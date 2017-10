Fernsehen Die Kehrseite der Leistungsgesellschaft  Tatort: Zurück ins Licht

Der Schein trügt – zumindest im neuen Tatort von Radio Bremen, der am 22. Oktober 2017 um 20.15 Uhr zur Prime Time im Ersten läuft. Worum sich der Krimi dreht und wie es mit den Kommissaren Lürsen und Stedefreund weitergeht, lesen Sie hier. Mit Trailer!

Ein abgesäbelter Finger, ein verschwundener Pleitier und eine erfolgshungrige Pharma-Referentin – das sind die Zutaten des Bremer Tatorts „Zurück ins Licht“. Die Produktion ist am 22. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. Der Film ist weit mehr als eine klassische Kriminalgeschichte. Die Hauptkommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) bekommen es bei ihren Ermittlungen mit handfesten Liebesdramen zu tun. Außerdem blicken sie in die Abgründe der Leistungsgesellschaft.

Lürsen und Stedefreund ermitteln eingangs ohne Leiche, sie haben nur den Finger eines insolventen Pharmahändlers. Dessen Frau Judith Bergener (Victoria Fleer) behauptet, ihr Mann habe sich vor Monaten abgesetzt. Die Pharma-Referentin Maria Voss (Nadeshda Brennicke) hatte als Letzte mit dem Opfer Kontakt. Stedefreund gerät in ihren Bann, trotz Beziehung zur BKA-Kollegin Linda Selb (Luise Wolfram). Doch Voss ist nicht die, die sie auf den ersten Blick zu sein scheint.

In Szene gesetzt wurde der im Herbst 2016 in Bremen und Umgebung gedrehte Tatort vom Regisseur Florian Baxmeyer. „Er ist sehr konkret. Er nimmt auch immer gerne Vorschläge von den Schauspielern an“, sagt Schauspielerin Wolfram. Das Buch stammt von Christian Jeltsch und Olaf Kraemer.

„Ich fand das Drehbuch schon sehr toll“, sagt Sabine Postel. Erzählt werde nicht nur eine Privatgeschichte. Sondern auch vom „Absturz in unserer Gesellschaft. Damit umgehen zu können, das können die wenigsten. Wenn die Äußerlichkeiten stimmen, lassen sich die Leute leicht blenden.“ „Es geht gar nicht um den Menschen“, sagt Jeltsch. „Es geht um die Fassade.“

Die Gefahr abzuheben hat Sabine Postel persönlich nie gehabt. „Ich war immer ein sehr geerdeter Mensch. Ich glaube, das habe ich von meinen Eltern mit in die Wiege gelegt bekommen. Ich habe mir meine Kraft immer aus der Familie geholt.“ Auch Kollege Mommsen ist die Popularität als Tatort-Kommissar nicht zu Kopf gestiegen. „Du bist ein Mosaiksteinchen in dem Film. Du musst dem Regisseur, der Situation vertrauen. Du musst dich verschenken und abgeben.“ Der 2001 in den Bremer Tatort eingestiegene Schauspieler geht selbstkritisch mit seiner Leistung ins Gericht. Den fertigen Film schaue er sich erst mal allein und im abgedunkelten Raum an.

Für Victoria Fleer war es der erste Tatort-Dreh. „Der Tatort ist eine ganz feste Institution. Man hat da einfach Heidenrespekt vor“, gesteht die sonst in der Comedy verankerte Schauspielerin. „Das war eine Ehre. Die Arbeitsatmosphäre war wahnsinnig gut, man hat sich gut aufgehoben gefühlt.“

Sabine Postel ist seit 1997 Teil des Bremer Tatort-Teams. „Eigentlich war das nie eine Sache, die zur Routine erstarrt ist.“ Bei zwei Tatort-Filmen im Jahr sei das dank anderer Autoren und anderer Erzählstile immer eine Art Neuanfang. „Wir haben eigentlich immer den Fall im Mittelpunkt gehabt, so sind wir über die Jahre spannend geblieben.“ Das bekräftigt auch Luise Wolfram. „Sabine und Oli sind bemüht, immer neu und frisch zu denken.“ So sei die Routinefalle schnell umgangen.

2019 fällt die letzte Klappe für Postel und Mommsen, nach „Zurück ins Licht“ folgen noch drei Tatort-Drehs. „Wir drehen gerade zwei“, verrät Postel. Eine Folge thematisiert den Pflegenotstand in Deutschland. „Ein ans Herz gehender Film. Sehr sehr authentisch und sehr, sehr ehrlich. Der andere ist sehr bissig und blutig.“

Der Trailer zum Bremer Tatort "Zurück ins Licht":