Windsor Die Hochzeit von Harry und Meghan im Rückblick: Momente zum Schmunzeln und Schniefen

Eine herausgestreckte Zunge, Pantoffeln für gequälte Damenfüße, eine unerwartete Predigt und ein Ring, der Diana gehörte – auf der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan gab es überraschende Szenen. Das, und wie die Medien auf die royale Trauung reagierten, lesen Sie hier.

Prinz Harry heiratet mit Bart

Glattrasierte Wangen sind in der britischen Armee Standard – das gilt auch für Royals. Dass Prinz Harry (33) zu seiner Hochzeit erstens in Uniform und zweitens mit Bart vor dem Altar stand, war daher alles andere als selbstverständlich. „Ihre Majestät die Königin hat Prinz Harry erlaubt, in Uniform zu heiraten“ – diese Mitteilung des Palastes irritierte britische Medien am Wochenende zunächst. Warum auch nicht? Dann sickerte durch: Es ging eigentlich eher um den Bart als um die Uniform. Harry hat die Armee im Sommer 2015 verlassen und ließ sich schon kurz darauf einen Bart wachsen.

Schlappen für die schmerzenden Füße

Den ganzen Tag auf hohen Absätzen – das plagt auch Promi-Füße. Während der Hochzeit gab es dafür offenbar eine pragmatische Lösung: „Sie haben Schlappen für uns“, freut sich US-Schauspielerin Troian Bellisario (33) in einer Instagram-Story, die sie am Wochenende ins Netz stellte. Zu sehen war, wie ein Mann im Anzug weiße Schlappen austeilte, die an Hotel-Hausschuhe erinnern. Mehrere Frauen sind zu sehen, die sich die Pantoffeln statt ihrer hohen Schuhe anziehen. Dem kurzen Clip zufolge hat sich die Szene auf dem Gelände von Schloss Windsor im Freien abgespielt. Bellisario ist mit Patrick J. Adams verheiratet, der mit Meghan in der TV-Serie „Suits“ gespielt hat.

Gleich zehn Blumenkinder hatte das Paar

Darunter waren die Zwillingssöhne von Meghans Freundin Jessica Mulroney. Auf den Fernsehbildern brachte der kleine Brian viele zum Lachen: Beim Einzug in der Kirche zeigte er – in aufgeregter Begeisterung – seine große Zahnlücke. Sein Vater Ben schrieb auf Instagram dazu: „Ok, Brian. Du bekommst für den Sommer einen Fernseher in dein Zimmer.“ Natürlich waren auch die Kinder von Prinz William und Kate unter den Blumenkindern. Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) machten eine gute Figur, vor allem Charlotte begeisterte Fans und Zuschauer fröhlich winkend. Und ein Bild sorgte für besonderes Schmunzeln: Noch im Auto sitzend streckt Charlotte fröhlich grinsend die Zunge heraus.

Erinnerung an Diana

Mit Details wurde im Laufe des Tages immer wieder an Harrys 1997 gestorbene Mutter Diana erinnert. Auf dem Empfang am Nachmittag trat Superstar Elton John (71) auf, der gut mit Diana befreundet war und auch auf ihrer Beerdigung gesungen hatte. In Meghans Brautstrauß waren Dianas Lieblingsblumen Vergissmeinnicht – und am Abend trug die 36-jährige Meghan einen bläulich schimmernden Ring, der einst Diana gehört hatte. Offenbar ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk Harrys an seine Braut.

Der letzte öffentliche Moment des Hochzeitstages

Das Brautpaar steigt, wie vor sieben Jahren William und Kate, in ein Cabrio um zur Party zu fahren. Den kurzen Weg von Schloss Windsor zum Anwesen Frogmore House legten Prinz Harry und Meghan zu zweit in einem sportlichen, blauen Cabrio zurück. Das Jaguar-Modell stammt ursprünglich aus dem Jahr 1968, ist aber inzwischen mit einem Elektromotor ausgestattet. Also alles abgasfrei auf der kleinen Hochzeitstour.

Feurige Predigt

Beinahe hat er dem Brautpaar die Schau gestohlen: Der afroamerikanische Pastor Michael Bruce Curry, Chef der anglikanischen Kirche in den USA, hat bei der Trauung von Prinz Harry und Meghan Markle am Samstag eine flammende Predigt auf die Liebe gehalten und im üblicherweise eher steifen Großbritannien mit seinem Auftritt nachhaltig Eindruck gemacht.

Der 65-jährige Geistliche zitierte in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor Martin Luther King und sprach über die heilsame Wirkung der von Sklaven gesungenen Spirituals – Meghans Mutter stammt von Sklaven ab. Während so manches Mitglied des Königshauses während des Gottesdienstes leicht irritiert bis befremdet wirkte, erntete Curry im Internet begeisterte Reaktionen.

Zuschauer, die den Gottesdienst außerhalb der Kapelle auf Videoleinwänden verfolgten, reagierten amüsiert angesichts einiger verkniffen dreinschauender Royals und Gäste, die von der anglikanischen Mutterkirche in Großbritannien eher eine gewisse liturgische Sprödheit gewöhnt sind. Prinz Harry und sein Braut fing die Kamera dagegen ein, wie sie ein Grinsen unterdrückten.

Der Pastor selbst räumte anschließend ein, dass seine 13-minütige Predigtetwas zu lang ausgefallen sei. Nach seiner Planung hätte sie eigentlich nur sechs Minuten dauern sollen, sagte er. „Es war dann ein bisschen länger als das, weil da Pausen mit drin waren.“

Curry-Fans können sich die Predigt noch oft anhören. Ein Audiomitschnitt der gesamten Hochzeitsmesse wurde bei verschiedenen Streamingdiensten bereitgestellt. Und die Plattenfirma Decca Records will die Messe mitsamt Currys eindrucksvoller Rede kommende Woche als CD veröffentlichen.

Mehr als 6 Mio Tweets

Die Traumhochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle hat auch einen wahren Rausch bei den Twitter-Nutzern ausgelöst: Mehr als sechs Millionen Menschen setzten zu der Hochzeit in Großbritannien eine Twitter-Botschaft ab, wie die Firma Visibrain zur Beobachtung von Online-Netzwerken am Sonntag mitteilte. Zwischen Samstag 00.00 Uhr MESZ und 01.00 Uhr MESZ am Sonntag gab es demnach genau 6.604.498 Tweets zu dem Paar.

5,2 Millionen Kurzbotschaften wurden allein unter dem Twitter-Hashtag #RoyalWedding verschickt, wie die Firma weiter mitteilte. Der am häufigsten weitergeleitete Tweet kam von Lucy Sempey, die ein Foto von Markle als Teenager vor dem Buckingham Palast ins Netz gestellt hatte. Dazu der Kommentar: "An einem Tag bist du 15 und stehst vor dem Buckingham Palast und 22 Jahre später heiratest du den Prinzen. Irreal."

Pressestimmen

„The Observer“:

„Bei dieser royalen Hochzeit waren talentierte, schwarze Menschen mehr als nur Zierrat. Die Predigt, gehalten vom Oberhaupt der episkopalen Kirche, Michael Curry, begann mit einem Zitat von Martin Luther King Junior, bevor er die Festgemeinde über die Weisheit der Spirituals aufklärte – traditionelle afroamerikanische Musik, die ihre Wurzeln in der Erfahrung der Sklaverei hat – und Jesus als Revolutionär darstellte. Wenn es irgendeinen Zweifel daran gegeben haben sollte, an der kulturellen Erfahrung, die Curry in den Gottesdienst einbringen sollte, waren sie schnell und eindeutig beantwortet.“

„The Independent“:

„Auch die königliche Familie hat sich in den vergangenen drei Jahrzehnten verändert. Ja, sie ist noch immer ein Symbol für unverdiente Privilegien in einer Nation, in der die gesellschaftlichen Aufstiegschancen skandalös gering sind und die Ungleichheit empörend hoch ist. Harry und Meghan mögen als Paar ja reizend sein. Doch es ist kaum zu übersehen, dass die Privilegien, die sie genießen, schlicht und einfach von ihm geerbt wurden und ein krasses Sinnbild der Ungleichheit sind, die in diesem Land in letzter Zeit größer geworden ist.“

„The Telegraph“:

„Die royale Hochzeit ist eine willkommene Abwechslung von den nervenzehrenden Angelegenheiten der Weltpolitik – die andauernden Brexit-Streitereien und das Elend im Nahen Osten. Einen Tag lang waren sie vergessen. Es wäre aber ein Fehler, diese Hochzeit als großes Glanz und Gloria oder gar Disneyland abzutun. (...) Mit der Heirat der beiden blickt Großbritannien in ein Spiegelbild unserer Zeit. Es kein Bild, das, wie manche behaupten, die Nation bedrohen würde. Das britische Volk ist, genau wie das royale Paar, nicht reaktionär sondern anpassungsfähig.“