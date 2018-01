Leute Das Dschungelcamp 2018 startet morgen: Das sind die zwölf Kandidaten

Die einen sehen in dem Format nicht weniger als den Untergang der Unterhaltungskultur, die anderen können es kaum erwarten, bis zwölf ausgewählte "Promis" ins australische Dschungelcamp einziehen. Ab dem 19. Januar ist es wieder soweit, RTL sendet die zwölfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Diese Teilnehmer sind laut Angaben des Kölner Privatsenders in der kommenden Staffel dabei.

David Friedrich

Im vergangenen Jahr eroberte Friedrich das Herz von Bachelorette Jessica Paszka. Die Beziehung des Musikers der Band "Eskimo Callboy" und der Bachelorrette hielt jedoch nur wenige Monate, bevor Friedrich im September die Trennung verkündete.

Ansgar Brinkmann

Der als „weiße Brasilianer“ bekannte Ex-Bundesligaprofi spielte während seiner Karriere für verschiedene Vereine, unter anderem Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld. In die Schlagzeilen geriet Brinkmann auch durch seine Kneipen-Besuche. Der ehemalige Publikumsliebling genießt heute in der Fanszene Kultstatus und zählt zu den letzten echten Typen der Bundesliga.

Giuliana Farfalla

Das Transgender-Model nahm 2017 an der Castingshow „Germany´s next Topmodel teil. Die aus Herbolzheim stammende 21-Jährige Farfalla machte die Zuschauer nicht nur mit ihrer Schönheit, sondern auch mit ihrer tiefen Stimme auf sich aufmerksam. Seit ihrer Teilnahme an dem Modelwettbewerb betätigt sich Farfalla als Youtube-Influencerin.

Natascha Ochsenknecht

Die Exfrau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht ist als Designerin, Autorin und Fotografin tätig. Seit 2016 moderiert sie ihre eigene Sendung „Bildschön by Natascha Ochsenknecht“ bei Channel21 und präsentiert hier ihre eigenen Kollektionen. Im Dezember verkündete die 53-Jährige per Twitter ihre Trennung von Umut Kekilli, mit dem sie seit 2009 liiert war.

Matthias Mangiapane

Aufmerksamen Zuschauern dürfte Mangiapane bereits aus den TV-Sendungen „Ab ins Beet“ und „Hot oder Schrott – Die Allestester“ auf Vox bekannt sein. Oft ist er auch gemeinsam mit seinem Verlobten Hubert Fella zu sehen, mit dem er 2017 am „Sommerhaus der Stars- Kampf der Promipaare“ teilnahm.

Kattia Vides

Ein Beitrag geteilt von KATTIA VIDES (@kattiavides) am Nov 9, 2017 um 7:55 PST

Die 29-jährige Kolumbianerin soll ebenfalls ins Dschungelcamp einziehen. Auch Vides wurde durch ihre Teilnahme beim Bachelor bekannt, bei der sie 2017 den vierten Platz belegte. Vides lebt in Kassel und arbeitet als Europa-Assistentin für spanischsprachige Kunden in einem Medizinunternehmen.

Daniele Negroni

Der 22-jährige Daniele Negroni wurde 2012 durch seine Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt, bei der er den zweiten Platz belegte. Er ist wahrscheinlich der einzige Kandidat, der heute bekannter ist, als der damalige Gewinner. Dazu trug auch die Panne kurz vor dem DSDS-Finale bei: Negroni wurde versehentlich auf der Internetseite des Kölner-Privatsenders kurzzeitig als Gewinner präsentiert. Fans des Sängers vermuteten, dass Negroni aufgrund dieser Panne nicht zum Superstar wurde.

Tatjana Gsell

Die 46- Jährige nahm bereits an mehreren TV-Sendungen wie „Big Brother“ und „Die Alm“ teil. Heue lebt sie in der britischen Hauptstadt London.

Sydney Youngblood

Der 57-jährige Sänger feierte mit seinen Liedern „If Only I Could“ oder „Sit and Wait“ Ende der 80er Jahre große Erfolge. Nachdem seine weiteren Hits nicht an diesen Erfolg anknüpfen konnten, ging Sydney Youngblood 1997 zurück in die USA. Heute lebt der Sänger jedoch wieder in Deutschland.

Jenny Frankhauser

Ein Beitrag geteilt von Jenny Frankhauser (@jenny_frankhauser) am Jan 4, 2018 um 10:23 PST



Mit der 25-jährigen Frankhauser zieht ein weiteres Familienmitglied der Kultblondine Daniela Katzenberger ins Dschungelcamp. Frankhauser ist die Halbschwester von Daniela Katzenberger und stammt aus der zweiten Ehe von Mutter Iris Klein. Auch Klein war 2013 bereits Teilnehmerin des Dschungelcamps.

Sandra Steffl

Alexandra „Sandra“ Steffl ist Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin. Ihre Karriere begann die 47-Jährige 1997 mit einem Auftritt in Thomas Hermanns „Quatsch Comedy Club“. Durch ihre Nebenrolle in „Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief“ wurde sie der breiten Öffentlichkeit bekannt. Auch in den Serien „In aller Freundschaft“ und „Heiter bis tödlich“ spielt Steffl Episodenrollen.

Tina York

„Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“. So lautet der Titel des größten Erfolgs der Schlagersängerin Tina York von 1974. Die Sängerin war Gast in zahlreichen Musiksendungen, darunter knapp 20 Auftritte in der ZDF-Hitparade. Mit ihrem Lied „Das alte Haus“ beteiligte sie sich 1976 am deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest und belegte den letzten Platz. Nach BILD- Informationen soll York für die Teilnahme an der Dschungelshow 100.000 Euro erhalten.