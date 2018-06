Internet Boris Becker und Oliver Pocher sind ziemlich beste Feinde: Das steckt hinter ihrer Dauerfehde

Boris Becker und Oliver Pocher streiten sich im Internet – mal wieder. Schon seit zehn Jahren dauert die virtuelle Dauerfehde zwischen dem Ex-Tennis-Star (50) und dem Comedian (40) an, nach Beckers Ehe-Aus geht sie offenbar in eine neue Runde. Wir erklären, worum es dabei eigentlich geht.

Wenn sie für jede Schlagzeile in Promi-Portalen im Internet Geld bekommen würden, dann müssten sich weder Oliver Pocher noch Boris Becker jemals wieder Gedanken um ihre finanzielle Situation machen. Dieses Gefühl beschleicht den unbedarften Leser in diesen Tagen sehr stark – man hat den Eindruck, der 40 Jahre alte Comedian und der 50-jährige ehemalige Tennis-Star befinden sich in einem privaten Kleinkrieg, an dessen Fortgang sie via Internet die ganze Welt teilhaben lassen.

Vorläufiger Höhepunkt der Streitigkeiten war ein Facebook-Eintrag von Pocher, in dem er sich offenbar alles von der Seele schrieb, was er Becker schon lange mal sagen wollte. Aber … Zurück zum Anfang. Begonnen hat das alles 2008, dem Jahr, in dem Becker mit Alessandra Meyer-Wölden liiert war, Pochers späterer Ehefrau. Der Comedian äußerte sich zu der Verlobung hämisch und ließ auch die Trennung kurze Zeit danach nicht unkommentiert.

Pochers eigene Beziehung mit Meyer-Wölden wurde am Tag vor Beckers Hochzeit mit Lilly Kerssenberg bekannt, von der er inzwischen getrennt ist. Viele vermuten: Das war kein Zufall. Als Meyer-Wöldens und Kerssenbergs jeweils erstes Kind 2010 mit wenigen Tagen Abstand das Licht der Welt erblickten, gratulierte Becker per Video – Pocher bedankte sich mit einer Parodie.

So weit, so schlecht. Doch erst 2013, als Beckers Biografie erschien, in der er sich nicht gerade positiv über seine Ex-Verlobte Meyer-Wölden äußerte, kam es zu dem, was die „Bild“-Zeitung als „Twitter-Krieg“ bezeichnet. Die öffentliche Schlammschlacht endete im Oktober 2013 in dem an Albernheit und Fremdscham kaum zu überbietenden TV-Duell in Pochers RTL-Show „Alle auf den Kleinen“.

Danach war es still zwischen den beiden – bis sich Pocher zu Beckers Ehe-Aus äußerte. Der 50-Jährige ließ sich auf Twitter zu einem Kommentar hinreißen: „Halte einfach deine Klappe und kümmere dich um deine eigene Familiengeschichte (kompliziert genug …) anstatt dumm unqualifiziert daher zu reden (fällt dir wohl schwer).“ Da scheinen bei Pocher die Dämme gebrochen zu sein, denn er holte auf Facebook (wo ein schrecklicher Schnappschuss von Becker sein Profil ziert) sehr weit aus.

Nach ein paar Worten über seine eigene – in der Tat nicht ganz einfache Familiengeschichte – kommt er zur Sache, schreibt unter anderem: „Du bist schon seit Jahren einfach pleite!“ Er geht auf Beckers nicht mehr ganz so rasante Karriere ein, den Ausrutscher mit Angela Ermakova, Ärger mit der Steuerfahndung, den Job als Diplomat für die Zentralafrikanische Republik … „Du denkst immer noch, alles dreht sich um dich, und du musst zu allem deinen Senf dazugeben.“

Er selbst mache das beruflich – und stecke dafür auch ein. In Beckers inzwischen gelöschter Twitter-Reaktion (das Internet vergisst nichts) hieß es: „Schwierige Kindheit, Jehovas, kleinwüchsig, arbeitslos, eigene Kinder in Amerika, kämpft vor deutschen Gerichten um weniger Unterhaltszahlungen, leere Hallen … echt dumm gelaufen.“

Anfreunden werden sich diese beiden wohl nicht mehr. Dafür spricht Pochers Schlusswort auf Facebook: „Wir sehen uns bei der nächsten Echo-Verleihung.“ Der Echo wurde gerade abgeschafft.