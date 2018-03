Fernsehen 90 entscheidende Sekunden: Phil Siedenburg aus Salem will bei "The Voice Kids" überzeugen

90 entscheidende Sekunden: Phil Siedenburg aus Salem will bei "The Voice Kids" überzeugen

Phil Siedenburg aus Salem ist bei „The Voice Kids“. Er hat nur eineinhalb Minuten, um die Jury in der Fernsehshow zu überzeugen. Uns hat er erzählt, wie er sich vorbereitet hat und wie er überhaupt zu "The Voice Kids" kam.

Die schwere Türe geht auf, das grelle Rampenlicht blendet die Augen. Das Publikum wartet schon und klatscht. Und dann zählt es: 90 Sekunden, auf die so hart hingearbeitet wurde, 90 Sekunden, die über Erfolg oder Enttäuschung entscheiden. Es ist eine knallharte Auswahl – und das für Kinder zwischen sieben und 14 Jahren.

Genau dieses Abenteuer erleben die Teilnehmer der Casting-Show „The Voice Kids“, die momentan auf Sat.1 läuft. Einer der Kandidaten ist Phil Siedenburg aus Salem-Mimmenhausen. Der 14-Jährige steht in den „Blind Auditions“, in denen es darum geht, mindestens einen der Coaches nur mit der eigenen Stimme davon zu überzeugen, dass er ihn in sein Team aufnimmt.

Die Kandidaten können sich bei der Show bewerben und auf Casting-Termine gehen. Es geht aber auch anders – wie bei Phil Siedenburg. Der 14-Jährige hat einen eigenen Youtube-Kanal, wo er Songs hochlädt. Dies führte dazu, dass die Redaktion von „The Voice Kids“ auf ihn aufmerksam wurde und seinen Vater Markus kontaktierte. „Meine Frau und ich waren eigentlich sehr skeptisch“, gibt der Vater zu.

Für Phil aber könnte ein Traum wahr werden. „Ich mache Musik, solange ich denken kann“, sagt der 14-Jährige, der mittlerweile acht Gitarren sein Eigen nennt. „Mit drei oder vier Jahren habe ich erste Songs nachgesungen und mit fünf Jahren habe ich angefangen, Gitarre zu spielen.“ Sein Vater stimmt zu und erinnert sich: „Wir haben früh gemerkt, dass er Talent hat. Im Auto hörte er ein Lied zwei Mal und sang es gleich nach.“

Mit sieben Jahren stand er zum ersten Mal auf einer Bühne, in der sechsten Klasse spielte er erstmals in einer Band. „Ich habe eigentlich immer positives Feedback bekommen“, erinnert sich der leidenschaftliche Musiker. „Das hat mich ermutigt weiterzumachen.“ Und im Oktober mit seinen Eltern zum Last-Chance-Day nach Berlin zu fahren. „Wir wurden dort unglaublich gut betreut“, sagt Phil Siedenburg, der nach dem Tag eine Einladung zu den „Blind Auditions“ bekam. Für die Vorbereitung suchte sich der Mimmenhausener Gesangsunterricht und wurde in der Musicalschule Bodensee in Überlingen fündig. Dort wurde er intensiv auf das zehntägige Vorbereitungs-Camp in Berlin trainiert. „Das hat mir sehr geholfen“, sagt Phil Siedenburg.

Und dann ist es so weit: Der große Auftritt ist da. „Ich war unglaublich nervös“, erinnert sich Phil Siedenburg. „Ich musste gefühlt 20 Mal auf die Toilette.“ Als sich die Tür zur Showbühne öffnete, schießt Adrenalin durch seinen Körper und er hat ein „wahnsinniges Herzklopfen“. Er geht mit seiner Gitarre zu seinem Barhocker und beginnt zu spielen. „Ab diesem Zeitpunkt habe ich mich nur noch auf mich selbst konzentriert“, so der 14-Jährige. Jetzt muss sich nur noch Mark Foster, Max Giesinger, Nena und Larissa Kerner umdrehen, damit der Traum weitergeht.

Sänger und Show Phil Siedenburg, 14, besucht die Realschule. Er spielt Gitarre, Klavier und Schlagzeug und ist in der Schulband „Black Boxx“ aktiv. Er lebt in Salem-Mimmenhausen. Die Castingshow „The Voice Kids“ gibt es seit 2013. In der jetzt laufenden sechsten Staffel werden jeweils sonntags die sogenannten „Blind Auditions“ ausgestrahlt. Hierbei hören die Coaches Mark Forster, Max Giesinger sowie Nena und Larissa Kerner nur die Stimme des Kindes und entscheiden, ob es weiter im Rennen bleibt oder nicht. Die Sendung mit Phil Siedenburg läuft am Sonntag, 11. März, um 20.15 Uhr auf Sat.1. (mag)

Drei Talente aus Baden-Württemberg