Pyeongchang Die "Winterspiele von Pjöngjang" - Twitter-Nutzer verwechseln Nordkoreas Hauptstadt mit Olympia-Austragungsort

Hunderte Twitter-Nutzer haben die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang in den vergangenen Tagen fälschlicherweise in Pjöngjang angesiedelt, wo Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un herrscht.



Einige Südkoreaner nutzen die Ähnlichkeit der beiden Namen ganz bewusst: Sie werfen dem verfeindeten Nachbarn vor, das Sportereignis zu Propagandazwecken zu kapern, und sprechen deswegen von den „Olympischen Spielen von Pjöngjang“.



Doch viele Internetnutzer verwechseln Pyeongchang und Pjöngjang offenbar versehentlich. Insbesondere während der Eröffnungszeremonie am Freitag stieg die Zahl der Verweise auf „Pyongyang2018“ sprunghaft. Pyongyang ist die englische Schreibweise der nordkoreanischen Hauptstadt - und dem südkoreanischen Pyeongchang noch ähnlicher als in der deutschen Version.

The number of people mistakenly using #Pyongyang2018 to tweet about #PyongChang2018 is not that surprising but nevertheless upsetting