Konstanz SÜDKURIER Jahresgewinnspiel: Fahrerlebnis einer neuen Zeit gewinnen

Der SÜDKURIER verlost zehn Testwochenenden mit dem BMW i3 oder dem BMW i8. Die ahg Autohandelsgesellschaft in Villingen-Schwenningen ist Kooperationspartner dieser Aktion. Und: zu jedem Wochenende gibt es einen Hotelgutschein im Wert von 200 Euro zu gewinnen.

Einmal in einem BMW i8 durch den Schwarzwald gleiten und in einem Traumhotel übernachten oder am Wochenende schnell und elektrisch angetrieben zu einer Spritztour an den Bodensee starten? Dieser Wunsch kann jetzt in Erfüllung gehen. Ebenso wie es mölich ist, mit etwas Glück für ein Wochenende mit dem BMW i3 Freunde zu besuchen oder bei der Familie herein zu schauen. Mit dem SÜDKURIER kann auch dieser Traum wahr werden. Gemeinsam mit seinem Kooperationspartner, der ahg Autohandelsgesellschaft in Villingen-Schwenningen, verlost der SÜDKURIER zehn Erlebniswochenenden mit dem BMW i3 oder dem BMW i8. Bis zum Oktober 2017 können Leser des SÜDKURIER an sechs Wochenenden mit dem BMW i3 und ausgestattet mit einem Hotelgutschein im Wert von 200 Euro in ein Traumwochenende starten. Wer es etwas aufregender mag, gewinnt mit etwas Glück eines von vier Wochenenden mit dem BMW i8 und genießt ebenfalls mit einem Hotelgutschein ausgestattet sein ganz einzigartiges Wochenende.

Ausflüge mit den BMW i3 und BMW i8 sind Fahrerlebnisse einer neuen Zeit. Die Premium Automarke hat sich konsequent der Entwicklung nachhaltiger Elektromobilität verschrieben. Mit seinen beiden Modellen BMW i3 und BMW i8 stößt das Unternehmen dabei die Tür ganz weit in die Welt purer elektrischer Fahrfreude auf.

Leser können etwas ganz Besonderes erleben

Der BMW i3 wie der BMW i8 verfügen über eine Fahrgastzelle aus Carbon, dessen Fasern zehn mal feiner als menschliches Haar sind. Die Konstrukteure konnten beispielsweise beim BMW i3 dadurch das Gewicht der Hochvolt-Batterie ausgleichen. Für den vollelektrischen BMW i3 wird Energie aus regenerativen Quellen genutzt und die Materialien der Innenraum-Ausstattung stammen aus schnell nachwachsenden oder wieder verwerteten Rohstoffen. Das Carbon ermöglichte es, dem BMW i3 wie den BMW i8 eine völlig neu Form zu geben. Beim BMW i3 werden die gegenläufig aufschwingenden Türen nicht durch eine Mittelsäule getrennt. Der BMW i8 verfügt über nach oben aufschwingende Flügeltüren.

Mit dem BMW i3 oder dem BMW i8 ein Wochenende lang unterwegs zu sein heißt, eine ganz neuartige Dimension des Autofahrens zu erleben. Beinahe lautlos gleitet der BMW i3 dahin und die SÜDKURIER-Leser reisen in dem Gefühl, eins mit der Natur zu sein. Ob Sie nun mit der Familie oder mit Freunden unterwegs sind, das Bewusstsein nachhaltig und umweltschonend mit dem Auto zu reisen, kann Glücksgefühle wecken.

Und wenn dann in der sportlicheren Variante der elektrischen Fahrfeude im BMW i8 der Eindruck entsteht, mehr über die Fahrbahn zu fliegen als zu fahren, ist das Fahrerlebnis einer neuen Zeit nahezu perfekt. Ihrem Ausflug durch den Schwarzwald, Hochrhein oder an den Bodensee steht nichts mehr im Wege, wenn Sie mit beim Gewinspiel des SÜDKURIER mitmachen und mit etwas Glück eines der zehn Wochenenden gewinnen.

Im Internet oder mit Teilnahmekarte gewinnen

Es braucht nicht viel, um für ein Wochenende in den Genuss eines Fahrerlebnisses mit dem BMWi3 oder dem BMW i8 zu gelangen. SÜDKURIER-Leser können sich unterwww.suedkurier.de/jahresgewinnspiel im Internet um eine Teilnahme bewerben oder sie nutzen eine der zahlreichen Teilnahmekarten, die bei verschiedenen SÜDKURIER-Veranstaltungen ausliegen.

Die Gewinner werden rund eineinhalb Wochen vor dem Wochenende vom SÜDKURIER telefonisch informiert. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen Führerschein haben. Die Gewinner müssen außerdem damit einverstanden sein, dass ihr Name mit Foto in einem Nachbericht zum Erlebniswochenende veröffentlicht wird. Die Fahrzeuge werden von den Gewinnern freitags ab 15 Uhr in Villingen-Schwenningen, Auf Herdenen 2, bei der ahg Autohandelsgesellschaft abgeholt und müssen Sonntag bis 18 Uhr dort zurück gegeben werden..

Jahresgewinnspiel

Der SÜDKURIER verlost sechs Erlebniswochenenden mit dem BMW i3 und vier Erlebniswochenenden mit dem BMW i8. Die beiden Fahrzeuge BMW i3 und BMW i8 werden abwechselnd verlost.

Kooperationspartner des Jahresgewinnspiels ist die ahg Autohandelsgesellschaft mbH in Villingen-Schwenningen.

Zu jedem der zehn Wochenenden gibt es einen Hotelgutschein im Wert von 200 Euro.

Teilnehmer an der Verlosung müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen Führerschein besitzen.

Die Teilnehmer stimmen zu, dass über ihr Fahrerlebnis im SÜDKURIER in Wort und Bild berichtet wird.

Das Fahrzeug kann freitags ab 15 Uhr in Villingen-Schwenningen bei der ahg Autohandelsgesellschaft mbH, Auf Herdenen 2, übernommen und muss bis 18 Uhr am Sonntag zurück gegeben werden

Teilnahme über bei Veranstaltungen ausliegenden Teilnahmekarten oder hier: www.suedkurier.de/jahresgewinnspiel

Die Wochenendenfür Gewinner

Der BMW i3 steht an folgenden Wochenenden für ein einzigartiges Fahrerlebnis zur Verfügung:

07. bis 09. April 2017

12. bis 14. Mai 2017

23. bis 25. Juni 2017

18. bis 20. August

15. bis 17. September

27. bis 29. Oktober



Der BMW i8 steht an diesen Wochenenden zur Verfügung:

05. bis 07. Mai

19. bis 21. Mai

14. bis 16. Juli

06. bis 08. Oktober

Nachhaltig

Jetzt mitmachen und gewinnen per Teilnehmerkarte oder im Internet unter www.suedkurier.de/jahresgewinnspiel

Der BMW i3 wie der BMW i8 verfügen über eine Fahrgastzelle aus Carbon, dessen Fasern zehn mal feiner als menschliches Haar sind. Die Konstrukteure konnten beispielsweise beim BMW i3 dadurch das Gewicht der Hochvolt-Batterie ausgleichen. Für den vollelektrischen BMW i3 wird Energie aus regenerativen Quellen genutzt und die Materialien der Innenraum-Ausstattung stammen aus schnell nachwachsenden oder wieder verwerteten Rohstoffen. Das Carbon ermöglichte es, dem BMW i3 wie den BMW i8 eine völlig neu Form zu geben. Beim BMW i3 werden die gegenläufig aufschwingenden Türen nicht durch eine Mittelsäule getrennt. Der BMW i8 verfügt über nach oben aufschwingende Flügeltüren .