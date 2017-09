Gewinnspiel Preisverleihung im Europapark: Das sind die Gewinner!

Am 22. April wird im Europa-Park der Radio Regenbogen Award verliehen - an Stars wie Thomas Gottschalk, die Pop-Band a-ha und weitere Künstler. Wir haben zwei Tickets für die Veranstaltung verlost. Heute verraten wir, wer gewonnen hat!

Thomas Gottschalk erhält den Ehren-Award, als Laudator wird sein Freund und Wegbegleiter Günter Jauch auf der Bühne stehen. Außerdem werden am 22. April die Pop-Band a-ha, Stefanie Heinzmann, Cordula Stratmann, Lena und weitere Künstler geehrt. Wir haben für die Veranstaltung 2 Tickets im Wert von 580 Euro verlost. Jetzt steht der Gewinner fest: Die Tickets gehen an Nadine Häufle aus Mühlhausen-Ehingen - herzlichen Glückwunsch!Als zweiten Preis haben wir zwei Tickets für den Europapark verlost. Die Tickets gehen an Jutta Pommerenke aus Villingen-Schwenningen - auch dazu herzlichen Glückwunsch!Die Gewinner werden von uns noch einmal persönlich benachrichtigt. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.europapark.de