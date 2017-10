Jahresgewinnspiel Mit dem BMW i8 ging es für das Ehepaar Klepper ins Traumwochenende

Ein Wochenende lange konnten Gisela und Rudolf Klepper den BMW i8 testen. Der Gewinn beim Jahresgewinnspiel von SÜDKURIER und BMW sei ein großartiges Geschenk gewesen, sagen beide.

Manchmal scheint es so, als ob Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen. So ähnlich müssen sich Gisela und Rudolf Klepper gefühlt haben, als sie vom SÜDKURIER Medienhaus angerufen wurden, weil sie im gemeinsamen Gewinnspiel von SÜDKURIER und ahg Autohandelsgesellschaft Villingen-Schwenningen ein Wochenende mit dem BMW i8 gewonnen hatten. „Ich hatte am nächsten Tag Geburtstag und mein Mann feierte gerade die ersten Tage seines Ruhestandes. Da war der Gewinn für uns ein großartiges Geschenk, zumal der BMW i8 uns genau an meinem Geburtstagswochenende zur Verfügung stand“, erzählt Gisela Klepper. Die pensionierte Lehrerin und ihr Mann nutzten das Wochenende, um den Bodensee zu erkunden.

„Aber erst einmal bin ich natürlich auf die Autobahn und habe das Auto richtig laufen lassen“, schwärmt Rudolf Klepper. Der Physiker war tief beeindruckt von der Beschleunigung des BMW i8, der sowohl über einen Elektroantrieb als auch über einen Verbrennungsmotor verfügt. Kein Wunder, schließlich wird der sportliche Wagen von einem 96 kW oder 131 PS starken Elektromotor an der Vorderachse angetrieben. Nur durch ein leichtes Antippen des Gaspedals liefert der Motor sein maximales Drehmoment von 250 Nm und beschleunigt das Fahrzeug nach vorne. Zusätzlich wird der BMW i8 durch einen von BMW-Ingenieuren neu entwickelten 1,5 Liter-3-Zylinder Benzinmotor angetrieben, der mit seiner BMW TwinPower Turbo Technologie und 170 kW oder 231 PS die Hinterachse antreibt und den BMW i8 in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigt. Kein Wunder, dass Rudolf und Gisela Klepper in die komfortablen Sitze gedrückt wurden, als der Physiker das Gaspedal durchdrückte.

Gisela Klepper war von den Fahreigenschaften des BMW i8 begeistert. „Mein Mann ist natürlich mehr gefahren“, lacht sie, „aber wenn ich fuhr, habe ich es auch genossen.“ Sie habe vor allem die in die Zukunft gerichtete Technologie des Elektroantriebs interessiert, erzählt die pensionierte Lehrerin. Rudolf Klepper hatte überzeugt, wie problemlos das Umschalten von Elektroantrieb zum Verbrennungsmotor beim innovativen Plug-In-Hybrid des BMW i8 vonstatten geht. „Ich konnte mit dem Elektromotor lautlos durch die Orte fahren und dann außerhalb durch automatisches Zuschalten des Verbrennungsmotors richtig Gas geben.“

Ins Schwärmen geraten beide auch, wenn sie an die Eleganz und den Komfort des Autos zurückdenken. „Schon der Einstieg ist durch die Flügeltüren sehr bequem“, erzählt Gisela Klepper. „Obwohl wir schon etwas älter sind, kamen wir prima damit klar“, ergänzt Rudolf Klepper. Auch die Ästhetik des Fahrzeugs und seine Innenausstattung hätten sie überzeugt.

Zum Aufladen mussten die Kleppers den BMW i8 kein einziges Mal an die Steckdose anschließen. Die Lithium-Ionen Hochvolt-Batterie wird durch einen Elektrogenerator, der unmittelbar am BMW TwinPower Turbo 3-Zylinder Benzinmotor platziert ist, mit Energie versorgt. Durch drei unterschiedliche Fahrmodi „Comfort“, „Eco Pro“ und „Sport“ können verschiedene Fahrweisen ausgewählt und von betont zurückgenommer bis zu betont sportlicher Fahrweise immer das optimale Verhältnis im Zusammenspiel von Elektro- und Verbrennungsmotor erreicht werden.

Das ebenfalls zum Gewinn gehörende Wochenende in einem Traumhotel hat sich das Paar noch aufgespart: „Wir werden vermutlich nach München fahren, da wollten wir schon lange einmal wieder hin“, erzählt Gisela Klepper, aber der Zeitpunkt sei noch offen.