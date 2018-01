Gewinnspiel Gewinnen Sie zwei Karten für das Musical Dirty Dancing im Festspielhaus Bregenz

Die Filmvorlage gilt als einer der aufregendsten Tanzfilme aller Zeiten, die Bühnenshow des Kinohits hat weltweit schon mehr als acht Millionen Besucher begeistert. Ende Januar gastiert das Musical Dirty Dancing im Festspielhaus in Bregenz. Wir verlosen 5x2 Karten für die Vorstellung am 28. Januar.

Neben den Original-Filmsongs wie "Time Of My Life" oder "Do You Love Me" begleiten über fünfzig weitere Titel die ersten Blicke, Annäherungsversuche und Berührungen zwischen dem attraktiven Tänzer Johnny Castle und der naiven Teenagerin Frances "Baby" Houseman.

Die 28 Darsteller tanzen zu Mambo, Merengue und kubanischen Rhythmen, werden zu Animateuren, Kellnern und Hotelgästen und versetzen so das Publikum mitten in die weltbekannte Liebesgeschichte, mitten in den Sommer 1963 ins Ferienresort Kellerman’s. Weitere Infos gibt's hier.

Übrigens: SÜDKURIER-Abonnenten erhalten auf Tickets aller Kategorien 20 Prozent Rabatt. Rufen Sie uns am besten schnell an unter der SÜDKURIER Ticket-Hotline: 0800/999-1777 (gebührenfrei, ab 9 Uhr), Karten gibt es hier ab 42,40 Euro.

Wir verlosen 5x2 Karten für das Musical Dirty Dancing in Bregenz Anmelden

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist bis zum 17.1.2018, 12 Uhr, möglich. Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten werden postalisch zugestellt.