Games "Fifa 18 im Test: Cristiano wird noch realer

Die Fußball-Simulation "Fifa 18" von EA Sports bietet eine Menge Neuerungen. Und Alex Hunter kehrt zurück. Wir haben auf der PS4 den Platz betreten.

Coverstar Cristiano Ronaldo sieht nicht nur sehr echt aus, er bewegt sich auch so. Die Steigerung des Realismus ist ein wichtiger Punkt in der diesjährigen Ausgabe. Die typischen Bewegungen diverser Spieler wurden in „Fifa 18“ hinzugefügt. Zudem hat man an den Animationen gearbeitet.



Das Gameplay fühlt sich vom ersten Moment richtig stark an. Die unterschiedliche Physis der Fußballer macht sich sofort bemerkbar. Elegante Flügelflitzer schaffen es nun beispielsweise eher einen Verteidiger abzuschütteln. Abwehrschränke haben durch Körpereinsatz noch klarere Vorteile. Mit dem L3-Stick sind effizientere Bewegungen möglich und der Ball bleibt bei hohem Tempo kontrollierbarer. Die Tricks mit dem R3-Stick fühlen sich intuitiver an. Ein Kicker mit den entsprechenden Fähigkeiten zaubert beeindruckende technische Moves auf das Feld.





Das Pass-System lässt die Kugel blitzschnell durch die Reihen flitzen. Die Mitspieler antizipieren Räume und Situationen noch intelligenter. Großartige Kombinationen im letzten Angriffsdrittel gelingen so bis zum Torabschluss häufiger. Durch ergänzendes Halten der vorgesehenen Schultertaste bringen wir den Ball mit dem neuen Flanken-System präziser und mit mehr Schnitt zu den Angreifern.



Etwas zu mächtig sind die Fernschüsse. Die Keeper haben hier zu oft das Nachsehen.

Auch scheinen die KI-Torhüter beim Rauslaufen ein wenig zu zögerlich. Allerdings ist für diese Aspekte bereits ein Update angekündigt, das Versuche aus der Distanz schwieriger und die Goalies besser machen soll.



Schnellwechsel sind nun möglich. Drei Stück lassen sich vor einer Partie festlegen. Im Match gibt es dann Vorschläge und mit einem Tastendruck wird ein Wechsel vollzogen. Ein sehr guter Service, der uns weniger Zeit im Pausenmenü verbringen lässt.





Im Storymodus „The Journey“ wird die interaktive Geschichte von Supertalent Alex Hunter aus „Fifa 17“ weitererzählt. Wir haben jetzt mehr Anpassungsoptionen für ihn und erleben eine andere Facette des Profigeschäfts: Der Traum eines jungen Fußballers bei einem der größten Klubs der Welt unter Vertrag zu stehen. Und den Weg mit vielen Wendungen dorthin.



Bei der Präsentation gab es einige Ergänzungen. La Liga-Matches haben das volle Fernseh-Branding inklusive Aufstellungen mit der ins Bild kommenden und die Arme hinter den Rücken haltenden ersten Elf. Das Bundesliga-Branding soll noch folgen.



Die Grafik sieht in „FIFA 18“ etwas schicker aus als im Vorjahr. Die Stadionatmosphäre wird großartig eingefangen. Details wie Schalke-Fans, die Timo Werner wegen seiner Schwalbe aus der vergangenen Saison auspfeifen, inklusive.

Wolff und Buschi kommentieren wieder souverän, witzig und emotional.





Beim Ultimate Team sind Legenden wie Pelé, Ronaldinho, Ronaldo oder Maradona neu dabei. In der Karriere haben sich die Verhandlungen um neue Stars geändert. Die Skill-Games haben zusätzliche Varianten bekommen. Schade ist, dass wir erneut auf das klassische Mannschaftstraining verzichten müssen.



„Fifa 18“: Das Resümee



Wir waren vom Vorgänger schon begeistert und sind es von „Fifa 18“ noch mehr. Das Gameplay wurde sehr gut weiterentwickelt und besticht durch zusätzlichen Realismus und Handhabung. Nur an ein paar kleinen Stellschrauben sollte noch per Update gedreht werden. Zusammen mit der Präsentation, dem Umfang (sogar die 3. Liga ist an Bord) und den Modi bekommen wir ein erstklassiges Fußballpaket.