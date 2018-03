21.03.2018 09:38 dpa Hamburg Bella sagt „Ciao!“ – Finale für ZDF-Krimireihe „Bella Block“

In 38 Filmen war sie „Bella Block“ – jetzt ist Schluss: Ein letztes Mal ist Hannelore Hoger in ihrer berühmten Fernsehrolle zu sehen. Rund 25 Jahre begleitete die Kommissarin sie, selbst im Ruhestand ließ sie ihr keine Ruhe. Die will Hoger sich jetzt selbst gönnen.