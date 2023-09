Baltimore vor 1 Stunde Zweitem Patienten in den USA Schweineherz eingepflanzt Im Januar 2022 wurde dem ersten Patienten weltweit ein genetisch verändertes Schweineherz als Ersatzorgan eingesetzt. Jetzt gibt es einen weiteren Fall. Ähnliche Eingriffe sind auch in Deutschland geplant.

Chirurgen an der Uniklinik in Baltimore bereiten sich auf die Schweineherz-Transplantation vor. Es ist der weltweit zweite Eingriff dieser Art. | Bild: Mark Teske/University of Maryland School of Medicine/dpa