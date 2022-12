Washington vor 4 Stunden Wasser-Beobachtungs-Satellit der Nasa gestartet In Kalifornien ist mit der «Falcon 9»-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX eine neue Raumfahrtsmission der Nasa gestartet. Es sollen die Wasserflächen auf der Erde vermessen werden.

Eine SpaceX-Rakete mit dem Surface Water and Ocean Topography-Satelliten hebt von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien ab. Mit einem neuen Satelliten will die Nasa erstmals fast alle Wasserflächen auf der Erde vermessen. | Bild: Keegan Barber/NASA via AP/dpa