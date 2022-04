Hilpoltstein/Berlin vor 1 Stunde «Stunde der Gartenvögel» ruft zum Vogelzählen auf Eine Stunde lang Vögel im Garten, am Balkon oder im Park zählen: Vom 13. bis zum 15. Mai lädt der Nabu Bürger zur Zählaktion ein. Im vergangenen Jahr beteiligten sich etwa 140.000 Menschen.

In wenigen Tagen steht wieder die Mitmachaktion des NABU zur Vogelzählung an. In den letzten Jahren zeichnete sich der Trend einer abnehmenden Vielfalt der Vogelarten ab. | Bild: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa