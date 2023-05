London vor 3 Stunden Schmetterlinge nach Sauron aus Herr der Ringe benannt Benannt nach einem Bösewicht: Tolkiens Sauron verleiht einer neu entdeckten Schmetterlings-Gattung ihren Namen. Wie ähnelt das Tier der «Herr der Ringe»-Figur?

Die schwarzen Ringe auf den leuchtend orangefarbenen Flügeln des Schmetterlings erinnern an das allsehende Auge, das in den Büchern von J. R. R. Tolkien beschrieben und in der Filmreihe dargestellt wird. | Bild: Blanca Huertas//Natural History Museum/PA Media/dpa