Blaubeuren vor 2 Stunden Knochenfunde belegen vielfältige Ernährung der Neandertaler Neandertaler sind schon vielfach unterschätzt worden. Dass sie wegen ihres mangenden Intellekts und eingeschränkter Jagd-Fähigkeiten nicht überlebt haben, widerlegen nun neue Knochenfunde.

In einer Vitrine im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren liegt der Knochen eines Schneehuhns unter einer Lupe. Neue Knochenfunde geben Einblick in den Speiseplan der Neandertaler vor rund 65.000 Jahren. | Bild: Stefan Puchner/dpa