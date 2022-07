Cape Canaveral vor 41 Minuten «Dragon»-Frachter an der Raumstation ISS angekommen Der Frachter hatte rund 2600 Kilogramm Verpflegung und Material für wissenschaftliche Experimente an Bord: Nun hat das Modul planmäßig die Internationalen Raumstation ISS erreicht.

Eine SpaceX Falcon 9-Rakete hebt vom Kennedy Space Center in Florida ab. Die Dragon-Kapsel an der Spitze der Rakete ist mit Vorräten für die Internationale Raumstation gefüllt. | Bild: Craig Bailey/Florida Today via AP/dpa