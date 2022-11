Peking vor 2 Stunden Corona-Proteste: China will ältere Menschen schneller impfen Über China rollt derzeit eine der schlimmsten Corona-Welle seit Ausbruch der Pandemie. Doch nicht einmal die Hälfte der älteren Menschen sind inzwischen geimpft. Eine Kampagne soll das nun ändern.

Arbeiter in Schutzkleidung versammeln sich in Peking zu ihrem Dienst. Die Behörden lockerten die Anti-Coronavirus-Bestimmungen in einzelnen Gebieten, bekräftigten aber Chinas strenge «Null-COVID»-Strategie. | Bild: Andy Wong/AP/dpa