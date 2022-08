Augsburg vor 2 Stunden Bund fördert Corona-Nasenspray mit 1,7 Millionen Euro Impfungen gegen das Coronavirus könnten bald nicht mehr nur durch den Arm verabreicht werden. Die Bundesregierung will einen Impfstoff födern, der durch die Nase in den Körper gelangen soll.

So aber anders: Die Bundesregierung will die Entwicklung eines neuen Corona-Impfstoffs unterstützen. Dieser soll allerdings durch die Nase in den Körper kommen. | Bild: Sven Hoppe/dpa