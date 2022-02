Essen/Oberpfaffenhofen vor 2 Stunden Alarmierende Daten: Fünf Prozent der Waldfläche weg Trockenheit und Schädlinge setzen dem deutschen Wald massiv zu. Eine neue Analyse zeigt besorgniserregende Ergebnisse.

Das Bild zeigt eine von Borkenkäfern betroffene Region im Landkreis Sonneberg in Thüringen. Die Wälder in Deutschland sind vielerorts in einem schlechten Zustand. | Bild: Thonfeld/DLR/dpa