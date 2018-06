Mexiko-Stadt vor 1 Stunde

WWF: Zahl der Jaguare in Mexiko hat zugenommen

In Mexiko gibt es wieder mehr Exemplare der stark bedrohten Jaguare (Panthera onca). Derzeit gebe es rund 4800 der Tiere in dem lateinamerikanischen Land, erklärte die Umweltorganisation WWF in einer Mitteilung.