Canberra vor 1 Stunde

Vermutlich ältestes Tätowier-Werkzeug der Welt aus Tonga

Das Set aus vier Kämmen ist nach Untersuchungen mit der Radiokarbon-Methode (C14) etwa 2700 Jahre alt, wie Forscher der Australian National University (ANU) in Canberra im «Journal of Island and Coastal Archaeology» berichten.