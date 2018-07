Fernsehen Heute Abend ist TV-Premiere für Til Schweigers Kino-"Tatort". Der Star ist über den Sendetermin nicht glücklich.

Für Til Schweigers „Tatort“-Kommissar ist das Finale in Moskau bereits eine Woche vor dem Endspiel der Fußball-WM in Russland. Sein Kino-Ausflug für die Krimireihe ist erstmals im TV zu sehen – ein Actionspektakel mit Showdown in Russlands Hauptstadt.