Einige Gerüchte über Corona-Tests werden immer weiter verbreitet, dabei sind sie eindeutig widerlegt worden. Das sind die vier häufigsten Irrtümer:

Bekommt man mit einem PCR-Test eine Corona-Impfung?

Ein Internetblog und Hunderte Facebook-Nutzer behaupten, dass mit sogenannten Theragrippern bei einem PCR-Test heimliche Impfungen möglich seien. Das ist falsch. Allerdings gibt es Theragripper wirklich: Die Technologie wurde an der Johns Hopkins University im US-Bundesstaat Maryland entwickelt. Mit Theragrippern können Medikamente verabreicht werden.

Die staubkorngroßen Wirkstoffträger klammern sich dabei an die Darmwand und setzen dort Medikamente frei. Vorteilhaft an den sternförmigen Mikrogeräten ist der Aufbau einer gleichmäßigen Konzentration von Schmerzmitteln über eine längere Zeit im Vergleich zur herkömmlichen Einnahme von schmerzlindernden Medikamenten.

Für einen Corona-Schnelltest ist ein Abstrich aus der Nase oder aus dem Rachen nötig, die Probe wird dann mit einer Testflüssigkeit in Kontakt gebracht. | Bild: Zacharie Scheurer/dpa

Dass es zu der falschen Behauptung kam, dass Theragripper auch im Zusammenhang mit Covid-19 verwendet werden, ist auf eine Mitteilung der Johns Hopkins University zurückzuführen. Die Hochschule veröffentlichte ein Bild, auf dem ein Wattestäbchen mit stark vergrößerten Theragrippern zu sehen ist. Das Foto diente laut der Universität aber nur dem Zweck, deren winzige Größe darzustellen.

Da das Wattestäbchen auf dem Bild jenen zur Entnahme eines Antigen- oder PCR-Tests ähnelt, wurde behauptet, dass diese Stäbchen auch für Corona-Tests oder Corona-Schutzimpfungen verwendet werden. Das ist schlichtweg falsch. Das Wattestäbchen-Bild hat zwar eine Ähnlichkeit mit echten Test-Stäbchen, mehr aber auch nicht.

Sind die Tupfer in Corona-Schnelltests krebserregend?

Auch diese Behauptung stimmt nicht. Der Irrtum verbreitete sich auf Facebook. Ein amerikanischer Nutzer mit dem Namen Mike Freeman-Idle zeigte dort in einem Video einen Corona-Schnelltest, auf dessen Verpackung steht, dass der Test mit Ethylenoxid sterilisiert wurde. Tatsächlich wird das Gas seit Jahren zum Abtöten von Keimen in Medizinprodukten verwendet, so auch zum Sterilisieren des Wattetupfers. Freeman-Idle ist überzeugt, dass das Teststäbchen die DNA beschädigt und Krebs verursachen kann.

Laut Aussage des US-Ministeriums für Gesundheit und Soziales besteht aber kein Grund zur Sorge, da die Antikörper- und Schnelltests streng kontrolliert werden. Laut dem Verbrauchermagazin „Ökotest“ werden die Tupfer nach der Sterilisation ausgelüftet und erfüllen eine sogenannte Ausgasungszeit. Diese effektive Methode wird angewandt, weil sich das Gas Ethylenoxid schnell verflüchtigt. Danach wird sichergestellt, dass die Grenzwerte und dessen Abbauprodukte 2-Chlorethanol und Ethylenglycol nicht überschritten werden. Erst wenn diese Vorgaben erfüllt sind, landen die Teststäbchen auf dem Markt.

Gelangen über Teststäbchen und Masken Parasiten in den Körper?

Diese Behauptung kann klar widerlegt werden. In Videos und auf Bildern in sozialen Netzwerken sollen Nutzer FFP2-Masken entdeckt haben, die mit sogenannten Morgellonen befallen sind. In den Videos sind die angeblich krabbelnden, wurmartigen Lebewesen unter der Verpackungsfolie von FFP2-Masken zu erkennen. Dabei handele es sich um kleine Tierchen, heißt es.

In Wahrheit gibt es diese gar nicht. Es sind vielmehr eine Wahnvorstellung und eine Verschwörungstheorie, sagen Mediziner. Patienten bilden sich ein, dass ihre Haut von Parasiten befallen sei. Experten gehen davon aus, dass höchstwahrscheinlich Textilfasern zu dem Irrglauben geführt haben. Diese gelangen bei der Produktion in die Verpackung der FFP2-Masken, da Schutzmasken oder Teststäbchen nicht in steriler Umgebung hergestellt werden.

Kann bei einem Nasenabstrich eine Hirnhautentzündung ausgelöst werden?

Das ist so gut wie ausgeschlossen. Selbst wenn der nasale Abstrich falsch ausgeführt wird, bestehe kein Risiko einer Entzündung der Hirnhaut, so die München Klinik, zweitgrößter kommunaler Krankenhausverband in Deutschland. Dass beim Nasenabstrich die knöcherne Trennschicht zwischen Nase und Gehirn durchbrochen wird, sei praktisch nicht möglich. Dennoch sollten tiefe Nasenabstriche nur von geschultem Personal durchgeführt werden, rät die München Klinik. Bei Selbsttests handelt es sich um einen Nasenflügeltest. Bei diesem bewegt sich der Tupfer nur im vorderen Nasenbereich.