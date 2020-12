von Roland Knauer

Fast überall auf der Welt macht die Covid-19-Krankheit deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Zwar verteilt sich die Infektion zunächst fast ausgewogen. Jedoch erkranken Männer im Durchschnitt schwerer an Covid-19 und sterben deutlich häufiger als Frauen. So kamen von den weltweit bestätigten Fällen bis Mitte November fast doppelt so viele Männer als Frauen auf eine Intensivstation. Unter den Todesfällen gab es doppelt so viel männliche wie weibliche. Das berichtet die Initiative Global Health in London.

Doppelt so viele Männer gestorben

„Auch in Deutschland gab es bei der ersten Welle von Covid-19 bis Mitte Juni bei den unter 80-Jährigen bei Männern doppelt so viele Todesfälle wie bei Frauen“, sagt der Virologe Bernhard Fleckenstein von der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) in Erlangen. Das war nicht überraschend: „Wir kennen sie bei einer ganzen Reihe von Virus-Infektionen wie Aids oder den von Hepatitis-C-Viren ausgelösten Leber-Entzündungen“, erklärt der Immunologe Marcus Altfeld, der am Hamburger Heinrich-Pette-Institut (HPI) die Viren-Abwehr untersucht. Er schaut dabei auf die Unterschiede zwischen den Geschlechtern – und auf die Ursachen.

Der soziale Faktor

Im Verlauf der Krankheit können soziale Faktoren wichtig sein. So gehen die Angehörigen von ärmeren Gruppen, die oft keine Krankenversicherung haben, etwa in den USA viel später zum Arzt als besser gestellte Menschen. Dann aber schlägt eine Behandlung häufig schlechter an, ein schwererer Krankheitsverlauf folgt. Damit lässt sich erklären, warum Afroamerikaner von Covid-19 viel stärker als Weiße betroffen sind. Handfest beweisen lassen sich die Zusammenhänge aber nur schwer.

Erheblich besser scheinen die Chancen zu stehen, Ursachen für die Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Covid-19-Krankheitsverlauf dingfest zu machen. „Da gab es jüngst einige Veröffentlichungen, nach denen dabei das angeborene Immunsystem eine wichtige Rolle spielt“, berichtet Bernhard Fleckenstein.

Die maßgeschneiderte Abwehr

Das angeborene Immunsystem bildet nicht nur die erste Barriere gegen eine Infektion: „Es liefert auch ein Gefahren-Signal, das für den Start der spezifischen Immunreaktion wichtig ist“, erklärt HPI-Forscher Marcus Altfeld. Dabei lernen die T- und B-Zellen, typische Strukturen des Erregers zu erkennen und leiten eine maßgeschneiderte Abwehr der Infektion ein.

Das menschliche Immunsystem besteht einfach gesagt aus zwei Teilen: Eines, das quasi für alle Menschen gleich ist, und eines, das auf individuellen Erfahrungen mit einer Erkrankung basiert. Angeborenes Immunsystem Es antwortet als erstes auf Eindringlinge. Es reagiert auf alle Krankheitserreger gleich, weshalb es auch als „unspezifisches Immunsystem“ bezeichnet wird. Es kann schnell in Aktion treten: So sorgt es dafür, dass Bakterien, die durch eine kleine Wunde in die Haut eingedrungen sind, innerhalb weniger Stunden aufgespürt und zerstört werden. Andererseits ist das angeborene Immunsystem nur begrenzt in der Lage, die Ausbreitung von Keimen zu verhindern. Die angeborene Abwehr besteht aus dem Schutz durch Haut und Schleimhäute und dem Schutz durch Abwehrzellen und Eiweiße. Erworbenes Immunsystem Es übernimmt die Abwehr, wenn es dem angeborenen Immunsystem nicht gelingt, die Erreger zu vernichten. Es richtet sich gezielt gegen den Erreger, der die Infektion verursacht. Dazu muss die erworbene Abwehr den Erreger erst erkennen. Die spezifische Immunabwehr braucht deshalb länger als die unspezifische Immunabwehr, besitzt dafür aber eine größere Treffsicherheit. Weiterer Vorteil: Die spezifische Abwehr kann sich Angreifer merken. Bei erneutem Kontakt mit einem bereits bekannten Erreger setzt die Abwehrreaktion rascher ein. Abwehr-Gedächtnis Es ist der Grund, warum man einige Krankheiten – wie etwa die Masern oder die Windpocken – nur einmal im Leben bekommt und danach immun ist. Während es beim ersten Kontakt mit dem Krankheitserreger zunächst einige Tage dauert, bis die spezifische Immunabwehr wirkt, reagiert der Körper beim zweiten Kontakt sofort. Dadurch verläuft die zweite Infektion meist unbemerkt oder zumindest schwächer. Zum erworbenen Immunsystem gehören die T- und die B-Lymphozyten im Gewebe zwischen den Körperzellen und die Antikörper im Blut und anderen Körperflüssigkeiten. (mic)

Bei dieser Reaktion spielen Sexualhormone eine wichtige Rolle. Das für die Produktion von Spermien wichtige Testosteron drosselt das Immunsystem und schwächt so die Abwehrkräfte gegen Erreger.

Östrogen als Schutz-Verstärker

„Das weiblichen Hormon Östrogen hat den umgekehrten Effekt: Es verstärkt die Antwort des angeborenen Immunsystems“, sagt HPI-Forscher Altfeld. Da Männer mit zunehmenden Alter weniger Testosteron produzieren, könnte der Einfluss der Sexualhormone erklären, weshalb bei über 80-Jährigen der Geschlechter-Unterschied bei den Covid-19-Toten zunächst verschwindet und bei den über 90-Jährigen sogar mehr Frauen als Männer mit Covid-19 sterben.

Blick auf die ungleichen Chromosomen

„In den vergangenen fünf Jahren hat sich herauskristallisiert, dass auch die X-Chromosomen eine wichtige Rolle für die Unterschiede bei den Immunreaktionen von Frauen und Männern spielen“, erklärt Marcus Altfeld. Jeder Mensch hat einen doppelten Satz von 23 Chromosomen, die das Erbgut DNA enthalten. Eines dieser Paare ist allerdings ungleich: Während Männer ein X- und ein deutlich unterscheidbares Y-Chromosom haben, sind die allermeisten Frauen mit zwei X-Chromosomen ausgestattet. „Lange Zeit haben wir angenommen, dass eines dieser X-Chromosomen nicht aktiv ist“, berichtet Marcus Altfeld. Aber einige Gene entgehen offensichtlich dieser Inaktivierung.

„Dazu gehören die Gene für die Rezeptoren TLR 7 und TLR 8, die eine sehr wichtige Funktion im Immunsystem haben“, erklärt Altfeld. Der TLR 7-Rezeptor erkennt eine große Gruppe von Viren wie den Aids-Erreger HIV, das Hepatitis-C-Virus und auch Corona-Viren anhand ihres Erbguts. Dieses besteht anders als bei Menschen, Tieren und Pflanzen nicht aus gedrehten Ketten von DNA (Desoxyribonucleinsäure), sondern aus einzelnen Strängen von RNA (Ribonucleinsäure).

Männliche Abwehr hinkt hinterher

Erkennt der TLR 7-Rezeptor solche RNA, kurbelt das angeborene Immunsystem die Produktion der Interferone an, die als Teil der angeborenen Immunreaktion Proteine aktivieren, die Virus-Infektionen bekämpfen. Da Männer ihre TLR 7-Rezeptoren nur über ein einziges X-Chromosom produzieren, Frauen dagegen über zwei, kann deren Immunsystem stärker gegen Corona reagieren. Gegenüber solchen Einzelstrang-RNA-Virus-Infektionen entpuppen sich daher Männer als das schwächere Geschlecht. Die Pandemie macht also klar, dass Ärzte und Forscher bei Infektionskrankheiten das Geschlecht der Patienten im Auge behalten sollten.