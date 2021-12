Weihnachten steht vor der Tür, aber manch einer fürchtet die Festtage in diesem Jahr: Die neue Corona-Variante macht den Experten Sorgen, das Robert Koch-Institut ruft zu maximalen Kontaktbeschränkungen auf. Doch selbst im engen Familienkreis droht Streit unterm Weihnachtsbaum, wenn Geimpfte und Ungeimpfte zusammenkommen.

Claudia Riedlinger ist Psychologin und systemische Familientherapeutin und bei der psychologischen Beratungsstelle des Landkreises Konstanz tätig. Sie kennt das Problem: „Das ist eine Herausforderung, weil die Linie oft quer durch die Familie geht.“ Sie hat einige Tipps, wie ein friedvolles Weihnachtsfest trotz aller Meinungsverschiedenheiten gelingen kann.

Die Expertin rät, sich darauf zu besinnen, wie „wertvoll und einzigartig“ die familiären Beziehungen seien. „Sie sind zu wichtig, um sie dauerhaft zu beschädigen“, meint sie. „Wir brauchen unsere Familie das ganze Leben, die Pandemie ist hoffentlich irgendwann vorbei.“ Es sei wichtig, trotz unterschiedlicher Ansichten die familiären Beziehungen möglichst störungsfrei zu halten.

Hilfreich sei es auch, sich die Frage zu stellen, was hinter der Ablehnung oder dem Drängen auf eine Impfung stecke: Geht es wirklich ums Rechthaben oder steht eigentlich die Sorge um den anderen im Vordergrund? „Die einen haben die Sorge, dass die Familienmitglieder, die nicht geimpft sind, sich anstecken und schwer erkranken. Die anderen aber auch. Die Impfgegner oder -kritiker haben ja oft die Sorge, dass die Familienmitglieder erkranken, die sich impfen lassen“, erklärt die Beraterin. „Wenn ich die Sorge verstehe, kann ich es oft besser stehen lassen und respektieren.“

Experten-Tipp: Streitpause vereinbaren

Ohnehin müssten sich alle fragen, ob eine Debatte um das Thema Impfen Heiligabend sein muss. „Die Probleme, die wir im Jahr nicht gelöst haben, lassen sich auch nicht an Weihnachten lösen.“ Riedlinger rät, eine Diskussions- oder Streitpause zu vereinbaren, die während der Weihnachtstage gilt. Wichtig sei, das vorher schon zu tun, „sonst kommt die Debatte automatisch auf“, betont sie. Alle Beteiligten sollten sich vorab bewusst machen, dass sie zwar unterschiedliche Meinungen vertreten, aber trotzdem gemeinsam feiern wollen.

Insbesondere, wenn Kinder dabei sind, rät Riedlinger zur Zurückhaltung. „Kinder sollten nicht in eine Loyalitätsfalle geraten, welches Elternteil Recht hat“, so die Beraterin. Oft seien Kinder dann überfordert. Stattdessen sollten sich Eltern, die unterschiedlicher Meinung sind, in die Kinder hineinversetzen und versuchen, ihre Bedürfnisse zu erkennen.

Streit an Weihnachten ist ohnehin kein Phänomen der Corona-Pandemie, macht Riedlinger klar: „Schwierige und brisante Themen gibt es an Weihnachten immer.“ Dennoch sei das Bedürfnis nach Harmonie an diesen Tagen immer groß. Trotzdem sei es wichtig, realistisch zu sein: „Kleine Disharmonien dürfen sein, aber keine Grundsatzdiskussionen“, erklärt sie.

Wenn es nicht gelingt, das Thema zu umschiffen, rät Riedlinger dazu, sich ein Ausweichthema zu suchen oder sich vorher schon eines zurechtzulegen für den Fall, dass die Debatte doch aufkommt. „Totschweigen“ müsse man das Thema deshalb nicht: Möglich sei beispielsweise zu vereinbaren, die Diskussion um die Impfung zu einem anderen Zeitpunkt zu führen, etwa in Einzelgesprächen.

Diskussionen um das Thema Impfen seien schon allein deshalb schwierig, weil hier die subjektive Wahrnehmung eine große Rolle spiele. „Weil man sich irgendwann auf eine Haltung festgelegt hat, lässt man nur noch die Argumente zu, die die eigene Haltung untermauern“, erklärt sie. „Das ist ein ganz normales psychologisches Phänomen.“

Möglichst alle Bedürfnisse berücksichtigen

Wichtig sei auch, die Bedürfnisse alle Beteiligten zu berücksichtigen. Jeder sollte sich vor dem Fest fragen: „Was brauche ich, um mich mit der Familie wohlzufühlen?“ So könne die Familie vorher vereinbaren, wer sich mit wem trifft und dass sich alle vorher testen lassen. „Dieses Jahr können wir uns testen – wenn das ein Teil braucht, um sich wohlzufühlen, dann sollte man das tun“, sagt Riedlinger. „Weihnachten ist ein Fest der Solidarität“, erinnert sie. Das sollten sich alle bewusst machen, die daran teilnehmen.