Die Münchner Ärztin Claudia Bausewein gehört zu den führenden Palliativmedizinerinnen in Deutschland. Sie erlebt Sterbende, die genau wissen, wie viel Zeit ihnen bleibt, und andere, die den Tod verdrängen. Noch immer ist der Tod ein Tabuthema. Das will sie ändern, indem sie Fragen über den Tod beantwortet.

Ein Einzelzimmer in einer Münchner Klinik, 7 Uhr morgens. Die Krankenschwester rauscht herein, macht das Licht an, öffnet Fenster und Vorhänge und fragt: „Und – wie geht‘s uns denn heute?“ Im Bett liegt eine sterbende Frau. Dieses