Spionage-Tools im Home-Office: Spioniert mich mein Chef bei der Arbeit aus? Und wie viel Überwachung ist erlaubt?

Während der Corona-Krise haben einige US-Software-Startups einen Boom erlebt: Sie entwickeln Monitoring-Tools für Computer, mit denen man in Echtzeit feststellen kann, ob Beschäftigte wirklich arbeiten. Auch in Deutschland soll für die Spionageprogramme eine Nachfrage geben – und an verbreiteten Microsoft-Produkten wie Teams gibt es Kritik.