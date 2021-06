von Andrea Schmidt-Forth

Frau Weber, sind Motten heute tatsächlich noch ein Problem?

Aber ja, Mottenbefall ist eines der häufigsten Themen bei uns in der Beratung! Jetzt im Frühling, wenn es warm wird, sehen wir sie vermehrt fliegen.

Mit welchen Tierchen oder Insekten haben wir es denn zu tun?

Probleme bereiten uns zwei: die Lebensmittelmotte und die Kleidermotte. Kleidermotten sind etwas kleiner, maximal einen Zentimeter lang und haben gelbliche, an den Rändern etwas franselige Flügel, während die Mehlmotte etwa 1,3 Zentimeter lang wird. Typisch für sie sind dunklere, gezackte Linien auf den Flügeln. Oft bemerkt man Lebensmittelmotten erst, wenn sich die erwachsenen Falter zur Fortpflanzung und auf der Suche nach einem geeigneten Platz zum Ablegen der Eier in der Wohnung bewegen. Die Falter sind nachtaktiv. Tagsüber sitzen sie ruhig an den Wänden. Da kann man sie auf dem helleren Hintergrund gut erkennen. Befruchtete Weibchen können nur sehr kurze Strecken fliegen, sie bewegen sich eher krabbelnd oder in kleinen Sprüngen vorwärts.

Wie kommen die Motten zu uns ins Haus und in die gute Stube?

Sie flattern selten durchs offene Fenster, sondern wir schleppen sie meist über Lebensmittel oder Verpackungsmaterial wie Pappkartons, die bereits mit Eiern oder Larven befallen sind, ins Haus. Das ist schwer zu vermeiden, weil die Eier winzig klein und mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Apropos: Nicht die Motten sind die Übeltäter, sondern die Larven, ihre Babys. Sie futtern sich den Ranzen voll, um schnell zu wachsen.

Rosemarie Weber, 58, leitet das DHB Netzwerk Haushalt in Augsburg. Der gemeinnützige Verein berät Verbraucher in Fragen der haushaltsorientierten Grund- Fort- und Weiterbildung. Weber ist ausgebildete Hauswirtschaftsmeisterin. | Bild: Andrea Schmidt-Forth

Wovon ernähren sie sich bevorzugt?

Kleidermotten fliegen auf tierische Fasern wie Wolle, Seide, Federn. Wollteppiche, alte stoffbezogene Sessel vom Speicher, ich sag nur Vintage!, oder ausgestopfte Tiere sind für sie ein gefundenes Fressen. Bei Kleidung genügt schon ein Wollanteil von 20 Prozent. Auch Hautschüppchen und Spuren von Schweiß auf getragener Kleidung ziehen sie magisch an. Lebensmittelmotten mögen fast alles, was wir im Vorratsschrank in der Küche bunkern: also Mehl und Müsli, Getreideflocken aller Art, Hülsenfrüchte, Reis, Nudeln, Zucker und besonders gern Trockenobst.

Kann man befallene Lebensmittel noch essen, wenn man die Tierchen vorher beseitigt?

Nein, sie sind ungenießbar und müssen weg, denn über Kot und Häutungsreste können Bakterien, Viren und Pilzsporen übertragen werden, die zu Beschwerden verschiedenster Art führen. Bekannt sind Bindehautentzündung, Hautreizungen, Atemwegsbeschwerden, Darmerkrankungen und allergische Reaktionen. Deshalb sollten befallene Lebensmittel, auch die, bei denen nur der Verdacht besteht, dass die Tierchen auf sie übergegangen sind, beseitigt werden, und zwar gleich nach draußen in die Tonne. Manchmal heißt es, man solle sie vor dem Entsorgen extra abtöten, etwa indem man die befallenen Vorräte mit heißem Wasser überbrüht. Aber ich glaube nicht, dass das erforderlich ist.

War es das dann?

Oh nein, nach lange nicht! Anschließend müssen noch der oder die Behälter sowie der Schrank gesäubert werden, mit einem feuchten Lappen oder Staubsauger beispielsweise.

Krauchenwies Andreas Gerrer bekämpft Schädlinge professionell Das könnte Sie auch interessieren

Also einmal wischen und fertig?

Je gründlicher, desto besser. Die Tierchen sitzen ja nicht auf dem Brett und lachen Sie an! Sie sollten dazu auch in die Nischen, Bohrlöcher und Ecken gehen, notfalls mit dem Wattestäbchen. Und abschließend nehmen Sie den Föhn und eliminieren die letzten Spuren und Gelege in den Ritzen durch heiße Luft.

Könnte man den Motten auch gleich mit dem Dampfreiniger zu Leibe rücken?

Besser nicht. Denn wer weiß, was der heiße Dampf mit den Möbeln macht. Am Schluss bildet sich dort, wo sich Feuchtigkeit niederschlägt, Schimmel. Das hieße, den Teufel mit dem Belzebub austreiben.

Wie erkennt man, ob Motten im Kleiderschrank waren?

Na, an Fraßlöchern in der Kleidung. Außerdem hinterlassen die Tierchen klebrige Spuren und Fadengespinste. In diesem Fall muss alles raus aus dem Schrank, gewaschen, gereinigt oder tüchtig ausgebürstet und gelüftet werden. Ist der Schrank ausgewischt, können Sie ihn wieder einräumen und dabei gleich Gegenmaßnahmen starten.

Die da heißen?

Deponieren Sie Lavendel, Zitronella oder Zedernholz in Duftsäckchen zwischen Woll- und Seidensachen. Alles, was für unsere menschliche Nase intensiv und aromatisch riecht, schreckt Kleidermotten ab. Auf die früher übliche Chemie in Form von Mottenkugeln, Mottensprays oder Mitteln für Verdampfer lieber verzichten. Denn dabei besteht die Gefahr, dass sich die Chemikalien im Raum verteilen, an Möbel und Wände anheften und bei empfindlichen Menschen oder kleineren Haustieren zu Reizungen der Atemwege oder Haut führen könnten. Greifen Sie lieber auf natürliche Substanzen zurück. So gibt es im Handel inzwischen auch Mottenstreifen mit natürlichen ätherischen Ölen.

Mit klebrigen Fallen kann man der Motten Herr werden. | Bild: Andras Csontos - stock.adobe.com

Und da Vorbeugen immer besser als Reagieren ist, gilt: Wer seine Sachen schützen möchte, sollte sie nach dem Tragen entweder gut lüften, waschen, reinigen lassen oder so verpacken, etwa in einen Kleidersack, dass die ungebetenen Gäste keine Chance haben.

Noch ein Tipp für die Küche?

Lebensmittelmotten haben enorme Beißerchen. Selbst Kunststofftüten sind nicht vor ihnen sicher. Am besten füllen Sie deshalb Müsli, Rosinen, Mehl und dergleichen nach dem Einkauf zu Hause in dicht schließende und für Lebensmittel geeignete Kunststoffdosen, Blechdosen oder Gläser um. Sollten Sie Schädlinge heimgetragen haben, kommen die aus diesem Behälter nicht mehr raus. Und der Schaden hält sich wenigstens in Grenzen.

Im Internet werden Schlupfwespen als Gegenmittel angepriesen . . .

Solche Nützlinge kann man sich bestellen und im Küchenschrank deponieren. Sie legen ihre Eier in den Eiern der Motten ab und verhindern so, dass diese sich weiter vermehren. Schlupfwespen selbst sind unschädlich und verschwinden ganz von alleine, sobald keine Motten mehr da sind. Zum Einsatz von Schlupfwespen würde ich aber nur bei ganz starkem Befall greifen.

Und was ist mit Pheromon-Fallen?

Das sind mit dem Sexualduftstoff der Weibchen ausgestattete Klebefallen, die man auf den Küchenschrank stellen kann. Sie sind aber kein Gegenmittel in dem Sinn, sondern dienen nur zur Kontrolle, ob man die Mottenplage in den Griff bekommen hat. Viel Glück!