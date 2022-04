von Lorena Simmel, dpa

Gleich zu Beginn die Entwarnung: Zugluft alleine macht nicht krank. Ganz egal ist es unserem Körper aber nicht, wenn ein Luftstrom durchs Wohnzimmer oder das Großraumbüro zieht, wenn mal wieder wegen Corona die Fenster aufgerissen werden. Denn auf und unter unserer Haut geschehen einige Dinge, die am Ende doch zu einer Schnupfnase führen können – oder zu einem steifen Nacken. Was genau steckt dahinter?

Gemessene und gefühlte Temperatur

Zunächst ein Blick auf die Theorie – genauer gesagt: auf den Windchill-Effekt. Er beschreibt den Unterschied zwischen der gemessenen und der gefühlten Temperatur, der sich aus der Windgeschwindigkeit ergibt. Auf Deutsch ist von Windkühle oder Windfrösteln die Rede. „Wenn man bei minus fünf Grad in einer windstillen Ecke steht, bildet sich um den Körper eine kleine Wärmeschicht“, sagt der HNO-Arzt Thomas Deitmer. Diese Wärmeschicht macht das, was ein Neoprenanzug im kalten Wasser tut: Sie schützt uns vor dem Auskühlen.

Anders sieht es aus, wenn unsere Umgebung nicht windstill ist. Stehen wir im Wind, wird die warme Luft um den Körper ständig ausgewechselt. Die Folge: Der Körper kühlt aus, wir frieren. Verstärkt wird dieser Effekt, wenn unsere Haut feucht ist, zum Beispiel durch Schweiß.

Dann ist von der sogenannten Verdunstungskälte die Rede. Sie lässt sich durch ein einfaches Experiment veranschaulichen: Träufelt man etwas Wasser auf den Handrücken und pustet darüber, fühlt sich das kühler an, als wenn der Handrücken trocken wäre.

Schleimhäute können austrocknen

So weit die Theorie. Was bedeutet das nun für unseren Körper? Wenn die Körperoberfläche auskühlt, werden tiefer gelegene Körperregionen schlechter durchblutet. Das betrifft auch die Rachenschleimhaut, erklärt Deitmer, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie ist.

Durch Zugluft können die Schleimhäute in Nase und Rachen zudem austrocknen. Dadurch büßen sie einen Teil ihrer Infektions- und Immunabwehr ein – Erkältungsviren haben dann leichteres Spiel. Es gilt allerdings: Wer gesund ist, wird nicht zwangsläufig krank, nur weil er oder sie mal im Luftzug steht. Um sicherzugehen, kann man sich vor dem Lüften einen Schal um den Hals wickeln oder eine Mütze aufsetzen.

Warum manche sensibler sind

Auch wenn Zugluft nicht zwangsläufig zur Schnupfnase führt – viele empfinden sie dennoch als unangenehm. Die Sensibilität gegenüber Zugluft ist von Person zu Person unterschiedlich.

Das kann mehrere Gründe haben, sagt der HNO-Arzt Michael Deeg: „Wer zum Beispiel eine eher feuchtere Haut hat, wird auf Zugluft wahrscheinlich sensibler reagieren als jemand mit trockenerer Haut“, erklärt der Vorsitzende der Landesgruppe Baden im Deutschen Berufsverband der HNO-Ärzte.

Hautfeuchtigkeit als Risikofaktor

Denn Menschen mit feuchter Haut erleben den Effekt der Verdunstungskälte besonders stark. Laut Deeg können die Unterschiede auch geschlechtsspezifisch sein. „Bei Frauen ist die Hautfeuchtigkeit eventuell etwas höher als bei Männern“, so der Facharzt. Ob die Haut feuchter oder trockener ist und man mehr oder weniger schwitzt, sei aber vor allem genetisch bedingt.

Was kann man tun, wenn der Nacken schmerzt? Wärme und Bewegung verschaffen Linderung Bei einer akuten Nackenverspannung hilft Wärme dabei, Schmerzen zu lindern. Sie fördert die Durchblutung und lockert die Muskulatur. Wenn der akute Schmerz nachlässt, können gezielte Nacken- und Schulterübungen die Beschwerden lindern. Selbstwärmende Pflaster brauchen Zeit Die Mischung aus Salz, Wasser, Eisen und Aktivkohle, die in den Wärmezellen dieser Pflaster enthalten ist, reagiert nach dem Auspacken mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft. Die so entstehende therapeutische Tiefenwärme kann Nackenverspannungen lösen und Schmerzen lindern. Das Pflaster kann einige Stunden oder über Nacht auf der Stelle getragen werden. Training bringt langfristige Besserung Wer seine Nackenschmerzen langfristig loswerden möchte, sollte seine Nackenmuskulatur durch Training stärken. Bewegung in Form von moderatem Ausdauertraining wie Nordic Walking, Schwimmen oder Yoga, sanftes Dehnen sowie kräftigendes Rückentraining, eignen sich hervorragend zur Lockerung der Nackenmuskulatur. (sk)

Michael Deeg findet das Thema Zugluft auch mit Blick auf ein anderes Problem relevant: Verspannungen im Nacken. Die sind vor allem in der warmen Zeit des Jahres ein Thema. „Wenn man sich in erhitztem Zustand vor einen Ventilator oder in den Zugluftbereich einer Klimaanlage setzt oder bei der Autofahrt das Fenster runter kurbelt, bläst Luft über die warme, oft feuchte Haut. Das kann zu Nackenverspannungen führen“, sagt Deeg.

Rezeptoren für Temperaturmessung

Das Problem besteht darin, dass unser Körper stets versucht, Temperaturunterschiede auszugleichen. „Auf unserer Hautoberfläche gibt es Rezeptoren, die unsere Hauttemperatur messen“, erklärt Deeg. „Das Problem gerade bei geringem Luftzug ist, dass auch der Temperaturunterschied sehr gering ist und die Thermorezeptoren das nicht genügend wahrnehmen.“

Das heißt: Der Kühlungseffekt tritt zwar ein, aber der Körper reagiert nicht darauf. Das kann dazu führen, dass sich die Blutgefäße im Nackenbereich zusammenziehen und sich die Muskeln darunter verspannen.

Geschützt in Sommer und Winter

Was können wir also konkret tun, damit uns die Zugluft nicht zusetzt? In der wärmeren Jahreszeit sollte man Ventilatoren nur kurze Zeit laufen lassen und mit ausreichend Abstand aufstellen. Damit uns die Verdunstungskälte nach dem Schwimmen nicht unnötig frösteln lässt, sollten wir nasse Badebekleidung rasch ausziehen. Im Auto gilt: Auch wenn es verlockend ist, sollten wir die Fenster besser nicht komplett runterkurbeln, wenn wir schwitzen. Klimaanlage und Lüftung sollten uns zudem nicht direkt anblasen.

Und im Winter? Mit einer gesunden Immunabwehr spricht auch in der kalten Zeit des Jahres nichts gegen Stoßlüften. Ein Luftzug ist unverzichtbar, um verbrauchte Luft auszutauschen. Wer sich kurz etwas überzieht oder den Raum verlässt, kann das Windfrösteln abmildern – oder gar vermeiden.