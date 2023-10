Seit Jahren ist Vegetarismus ein Aufreger-Thema in Deutschland. Dem Bundesverband der Verbraucherzentralen zufolge ernähren sich hierzulande aktuell rund acht Millionen Menschen fleischlos, also etwa zehn Prozent der Bevölkerung – Tendenz steigend. Viele sehen darin einen Beitrag zum Schutz von Klima, Tieren oder der eigenen Gesundheit. Andere glauben nicht an derlei Wirkungen. Hier einige Thesen im Faktencheck.

Behauptung:Vegetarische Ernährung ist besser für Klima und Tiere

Bewertung: Richtig

Fakten: „Es ist tatsächlich so, dass vegetarische Ernährung besser ist für das Klima und auch für viele andere Umweltkategorien, wie zum Beispiel die Nitratbelastung in Gewässern“, erklärt Hyewon Seo vom Umweltbundesamt (UBA). Laut der Referentin für Nachhaltige Ernährung beim World Wildlife Fund (WWF), Elisa Kollenda, könnte man in Deutschland „den Klimafußabdruck unserer Ernährung durch rein vegetarischen Lebensmittelkonsum um 47 Prozent reduzieren“.

Nach Angaben der Welternährungsorganisation (FAO) werden derzeit weltweit mehr als 33 Milliarden Hühner, 1,6 Milliarden Rinder und jeweils knapp eine Milliarde Schweine und Schafe gehalten. Die Tiere benötigen riesige Flächen und Futtermengen, wodurch Klima und Umwelt nachhaltig geschädigt werden.

Wiederkäuer erzeugen der FAO zufolge Methan, das die Erderwärmung beschleunigt. Zudem leiden die Ökosysteme, da der Flächenverbrauch zum Artensterben beiträgt und gerodete Waldflächen als natürliche Klimaschützer ausfallen.

Vorsicht, Schellack! Schellack ist ein Harz. Es findet sich etwa in Möbelpolitur, Haarspray – und dient als Überzugsmittel für Lebensmittel. Diese sind für Veganer und Vegetarier streng genommen nicht geeignet. Denn das Harz wird aus den Ausscheidungen von Schildläusen gewonnen, wobei auch Läuse getötet werden. Im Lebensmittelbereich ist Schellack unter der E-Nummer 904 als Trenn- und Überzugsmittel zugelassen. Es lässt zum Beispiel Kaugummi- oder Schokoladendragees appetitlich glänzen. Auch frische Ware wie Äpfel oder Zitrusfrüchte können mit Schellack überzogen werden. Sie werden dann mit der Angabe „gewachst“ gekennzeichnet. Schellack ist gesundheitlich unbedenklich.

Schellack lässt Früchte auch appetitlich glänzen – für Vegetarier ist das aber nichts. | Bild: Robert Günther/dpa

Behauptung: Durch Fleischersatzprodukte wie Soja schaden Vegetarier dem Planeten genauso

Bewertung: Irreführend

Fakten: Millionen Hektar einmaliger Lebensräume sind durch den Soja-Anbau in den vergangenen Jahren vernichtet worden, wie der WWF angibt. Das habe zu einem drastischen Rückgang der Artenvielfalt in den entsprechenden Regionen geführt. Doch das liegt nicht nur an Vegetariern: 70 Prozent des weltweit angebauten Sojas gehen demnach auf den Fleischverzehr zurück, weil das Soja anstatt für den direkten menschlichen Verzehr für Tierfutter eingesetzt wird.

Behauptung: Vegetarische Ernährung schützt Tiere

Bewertung: Stimmt zum Teil

Fakten: Nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes wurden 2022 in Deutschland mehr als 750 Millionen Nutztiere für die Lebensmittelproduktion geschlachtet – darunter Schweine, Rinder, Schafe, Hühner und Puten. Das sind mehr als zwei Millionen pro Tag. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Fleischproduktion um 8,1 Prozent zurück.

Der Deutsche Bauernverband betont auf seiner Website: „Die Haltungsbedingungen in Deutschland werden immer stärker auf die Bedürfnisse der Nutztiere ausgerichtet, zum Beispiel durch besseres Stallklima, höhere Futterqualität, Hygiene, Tiergesundheitsmanagement sowie durch gezieltere Zuchtmethoden.“

Schweine in einem Mastbetrieb in Niedersachsen. Trotz vielerorts verbesserter Haltungsbedingungen: Im Stall leben die Tiere in einer beengten Umgebung. | Bild: Sina Schuldt/dpa

Lea Schmitz vom Tierschutzbund argumentiert, dass die meisten Tiere auch heute noch in tierschutzwidrigen Haltungssystemen und einer Hochleistungszucht leben, die sie auf reine Produktionseinheiten reduziere. „In ihrer beengten Umgebung haben sie weder ausreichend Platz oder Rückzugsmöglichkeiten noch können sie ihre natürlichen Bedürfnisse ausleben. All das führt zu Krankheiten, Stress, Frustrationen und Verhaltensstörungen.“

Daher sei vegetarische Ernährung „bereits ein erster wichtiger Schritt für mehr Tierschutz“, sagt Schmitz. Sie betont allerdings: „Leider verursachen aber auch die Milch- und Ei-Produktion großes Tierleid. Zum Beispiel müssen Milchkühe und Legehennen in der Regel ebenfalls in jungen Jahren sterben, sobald sie keine Höchstleistungen mehr erbringen.“ Der konsequentere Weg für mehr Tierschutz ist für den Tierschutzbund daher der Veganismus.

Behauptung: Vegetarische Ernährung ist gesünder

Bewertung: Grundsätzlich richtig

Fakten: Den Verbraucherzentralen zufolge hat eine vegetarische Ernährung „nachweislich gesundheitliche Vorteile“. Es heißt: „Wer auf Fleisch verzichtet und sich vielfältig und abwechslungsreich ernährt, ist gut versorgt mit allen wichtigen Nährstoffen.“

Ernährung Wie Johann Lafer durch Essen seine Schmerzen los wurde Das könnte Sie auch interessieren

Deutsche verzehren wöchentlich rund ein Kilo Fleisch, wie das UBA schreibt. Empfohlen wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit Blick auf die Gesundheit aber deutlich weniger: 300 bis 600 Gramm. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft verarbeitetes Fleisch als „ krebserregend und unverarbeitetes rotes Fleisch als wahrscheinlich krebserregend ein.

Für die Verbraucherzentralen ist vegetarische Ernährung gesund, solange auch Milch und deren Produkte verzehrt werden. Durch Nahrungsergänzungsmittel kompensiert werden können mögliche Mängel an Vitamin B12, das hauptsächlich durch tierische Erzeugnisse (zu denen auch Milchprodukte gehören) aufgenommen wird.

Behauptung: Kinder können sich ohne Fleisch nicht gesund entwickeln

Bewertung: Falsch

Fakten: „Eine gut zusammengesetzte, gemischt vegetarische Ernährung mit Verzehr von Milchprodukten und Eiern kann gesundes kindliches Wachstum und Entwicklung auch ohne Fleischverzehr ermöglichen“, sagt Berthold Koletzko, Vorsitzender der Ernährungskommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Es bestehe jedoch ein „etwas höheres Risiko für eine nicht optimale Versorgung mit einigen Nährstoffen wie Vitamin B12, Eisen, Zink und Omega-3 DHA“. DHA steht für Docosahexaensäure, eine Omega-3-Fettsäure.

Auch hier können geeignete Nahrungsergänzungsmittel in Betracht kommen. WWF-Referentin Kollenda weist darauf hin, dass die Gesundheit von Kindern grundsätzlich auf einer ausgewogenen Ernährung fußt und nicht davon abhängt, ob Fleisch gegessen wird oder nicht.