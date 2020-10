Die Luftfahrt steckt in einer Krise, wie es sie seit Beginn des Zweiten Weltkriegs noch nie gab. Tausende von Jets sind wegen der Corona-Pandemie auf Flughäfen in aller Welt mangels Passagieren dauerhaft geparkt. Wann sie wieder starten, steht in den Sternen. Die Lufthansa verkleinert ihre Flotte um mindestens 150 Maschinen.

Aber es gibt noch Unternehmen, die mit der Luftfahrt Optimismus verbinden, und es wundert nicht, dass das jüngste Beispiel dafür in den USA sitzt. In Denver im Bundesstaat Colorado lässt sich das Start-up Boom Supersonics von der Krise nicht entmutigen. Im Gegenteil: Man hat bereits einen eigenwilligen Prototyp zusammengeschraubt. Dabei spricht einiges gegen die Geschäftsidee und nur wenig dafür.

Zunächst könnte man sagen: Einen ungünstigeren Zeitpunkt als jetzt konnten sich die US-Flugzeugpioniere nicht aussuchen. Man kann es aber auch anders sehen. Gründer Blake Scholl (39) weiß, dass es eine Zeit nach Corona geben wird und der Flugzeugbau neue technische Herausforderungen meistern muss.

Gründer Blake Scholl bei der Vorstellung des Erprobungsjets XB-1 kürzlich in Denver. | Bild: NATHAN LEACH-PROFFER / Boom Supersonics

Allerdings ist sein Vorhaben gelinde gesagt ambitioniert. Boom Supersonics will ein Flugzeug in Serie gehen lassen, dessen Vorbild einmal die Zukunft verkörperte, aber 2003 letztmals abhob und heute im Museum steht. Die Rede ist von der „Concorde“, die – doppelt so schnell wie der Schall – in drei Stunden von London nach New York jagte.

Die „Concorde“ bei einem Start 2001 in London-Heathrow. Sie war einst das mit Abstand schnellste Verkehrsflugzeug der Welt. Der Linienbetrieb wurde 2003 eingestellt. | Bild: -

Dieser fliegende Pfeil, zu dessen Bau sich Briten und Franzosen Anfang der 60er-Jahre zusammenfanden, war technisch eine Sensation und wirtschaftlich ein Flop. Nur 20 Maschinen wurden gebaut. Der Absturz eines Jets bei Paris im Juli 2000 mit 113 Toten leitete den schnellen Sinkflug ein.

Ein Zwerg mit 140 Mitarbeitern

Blake Scholl indes lässt sich von der Concorde-Geschichte nicht vom Kurs abbringen und hat große Pläne. Seine Firma soll die erste sein, die den 60 Jahre alten amerikanischen Traum vom überschallschnellen zivilen „Supersonic plane“ made in USA wahr macht. Nicht die großen Player wie Boeing, Rockwell oder Northrop legen sich dafür ins Zeug, sondern ein Nobody, der gerade einmal 140 Mitarbeiter beschäftigt – allerdings einige mit Erfahrung bei etablierten Herstellern. Angeblich hat Boom schon 160 Millionen Dollar an Wagniskapital eingesammelt. Eine hübsche Summe, aber wer ein Passagierflugzeug bauen und zulassen will, braucht ein Mehrfaches.

Der Erprobungsträger XB-1 wurde kürzlich in Denver (Colorado) vorgestellt. Er erreicht 1300 km/h und wird von zwei Testpiloten geflogen. | Bild: Boom Supersonics

Immerhin: Boom hat jetzt einen beeindruckenden „Demonstrator“, genannt XB-1, vor die Kameras rollen lassen. Der Jet nimmt optisch das vorweg, was den großen Bruder später auszeichnet: das exotische Design eines Düsenjägers mit langer Nase und kurzen Tragflächen, die den eleganten Delta-Schwung der „Concorde“ haben werden. Das Höhenleitwerk kann daher entfallen, die Triebwerkseinlässe schmiegen sich eng an den schlanken Rumpf.

Demo-Flieger schafft 1300 km/h

Der Prototyp ist nur ein Drittel so groß, wie der spätere große Bruder, der sich auf knapp 52 Meter streckt und seine Flügel auf nur 18 Meter spannt. Zum Vergleich: Selbst der recht kleine Airbus A320 hat eine Spannweite von fast 34 Metern. Die Demo-XB-1 wird von zwei Testpiloten geflogen und erreicht rund 1300 km/h. „Overture“, wie der künftige Hyper-Jet heißen soll, wird 2,2 mal so schnell wie der Schall fliegen, was etwa 2700 km/h entspräche. Die „Concorde“ schaffte knapp 2200 km/h, war aber größer und für knapp 130 Passagiere zugelassen. In der „Overture“ gibt es nur Platz für 50 bis 75.

Illustration der Sitzanordnung 1+1. In der „Overture“ wird es eng zugehen. | Bild: Boom Supersonics

Warum soll mit „Overture“ funktionieren, wenn die „Concorde“ wegen hoher Ticketpreise, riesigem Spritdurst und weniger Sitzplätze nie aus den roten Zahlen flog? Blake Scholl schaut nach vorn, und sieht sich durch Corona in seinen Plänen gestärkt: „Unsere Erfahrungen bei der Covid-19-Pandemie unterstreichen für uns das grundlegende menschliche Bedürfnis nach persönlicher Verbindung“, sagte Scholl bei der Präsentation des XB-1.

Da mag er zwar Recht haben. Aber braucht es dazu einen superschnellen Jet? Scholl vertraut darauf, dass es die Menschen weiter eilig haben werden, die Zeit für Topmanager knapp ist: „Schnelleres Reisen ermöglicht es uns, die Menschen, Kulturen und Orte der Welt zu erleben, und XB-1 ist der erste Schritt, um den Überschall zurück in die Welt zu bringen.“

Auf 2700 km/h sollen die beiden Triebwerke von General Electric die „Overture“ beschleunigen. Der Jet hat Platz für 50 bis 75 Passagiere – je nach Ausstattung. | Bild: Boom Supersonics

Rundweg überzeugen kann die Begründung nicht. Scholl steht in Konkurrenz zu Zoom, Google Meet oder Microsoft Team, und wer andere Erdteile kennenlernen will, dem langt auch ein Airbus. Auch droht – wie damals bei der „Concorde“ Ärger wegen des Überschallknalls. British Airways und Air France durften deswegen erst über dem Atlantik Vollgas geben. Das soll laut Scholl bei der „Overture“ wieder so sein.

Mit synthetischem Treibstoff

Immerhin will Boom die Ökologie nicht aus den Augen verlieren. Die Triebwerke von General Electric sollen kein herkömmliches Kerosin sondern synthetischen Treibstoff verbrennen. „Falls wir es schaffen, den Concorde-Kerosinverbrauch pro Sitz nur um 30 Prozent zu unterbieten, könnten wir einen Überschall-Passagiersitz für die gleiche Kraftstoffmenge anbieten, die ein heutiger, flacher Business-Class-Schlafsessel im Unterschallverkehr verbraucht“, ist sich Blake Scholl sicher.

Angeblich schon 76 Bestellungen

Doch in einer Zeit, in der Hersteller wie Airbus bereits Konzepte für einen Wasserstoff-Antrieb durchdenken, wirkt die Boom-Ankündigung wenig ambitioniert. Die einzige Vision, die „Overture“ bisher auszeichnet, ist Schnelligkeit. Zur Frage, wie viel die künftigen Passagiere pro Ticket hinblättern sollen, gibt sich Boom bedeckt. Die Preisbildung sei Sache der Airline. Immerhin hat Boom nach eigenen Angaben schon 76 Bestellungen in den Büchern. 2023 soll „Overture“ zum Erstflug abheben, ab 2030 mit Passagieren.

Ganz allein mit seiner Idee des superschnellen Fliegens ist Blake Scholl nicht. Die US-Weltraumbehörde Nasa hat 247 Millionen Dollar Steuergeld locker gemacht und 2016 Lockheed Martin mit der Entwicklung eines leisen Überschallfliegers mit einem Spitzentempo von knapp 1600 km/h beauftragt, der X-59. Motto: Überschall (fast) ohne Knall. Dafür wurde die Flugzeugnase so lang gezogen, dass die Piloten nur mit Kameras geradeaus sehen können. Ende des Jahres soll der Prototyp fertig montiert sein. Sitzplätze für Passagiere sind nicht vorgesehen.