Frankreichs Präsident, Deutschlands Umweltministerin, Jäger aus Niederösterreich: Geht es um Artenschutz, zählen sie auf die Arbeit von Josef Settele. Der Agrarbiologe aus Marktoberdorf im Allgäu ist auf seinem Feld einer der prominentesten Experten der Republik. Jetzt erhält er den Preis der Radolfzeller Stiftung Euronatur. Er erklärt, was wir im Artenschutz richtig machen – und was falsch.

Herr Settele, 2010 wurde in Japan eine Konvention verabschiedet, wonach das Artensterben bis 2020 beendet sein sollte. Dennoch sind eine Million Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Also außer Spesen nix gewesen?Das kann man so nicht