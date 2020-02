von Ralf Nestler und David Hilzendegen

Frühlingshaft warm mit milden Temperaturen zeigte sich das Wetter Ende Januar. Normalerweise ist Ende Januar tiefster Winter, und auf dem Feldberg im Schwarzwald müsste eine dicke Schneeschicht den Skifahrern Freude machen. Aber die Winter sind in den vergangenen 30 Jahren schneeärmer geworden. Das zeigen Messungen des Deutschen Wetterdienstes im Schwarzwald, im Linzgau wie auch am Bodensee. Schlägt der Schneemangel den Menschen aufs Gemüt, weil der Mensch auf Schnee in Stimmung kommt? Ja, sagen die Experten. Weihnachten gab es nichts, ebensowenig zu Silvester: Jetzt ist auch der Januar um – und noch immer ist kein Schnee in Sicht. Schnee, vielmehr dessen Fehlen, könnte künftig zur Regel werden. Mit bedeutenden Folgen für Mensch und Natur.

Schnee ist in der Region knapp

Der Blick auf die Daten zeigt, wie schwankend die Winter in der Region schon immer waren. Auf schneereiche Winter sind seit 1980 immer auch schneeärmere Jahre gefolgt. Dennoch wird deutlich: Die Tendenz geht nach unten, Tage, an denen Schnee liegt werden seltener.

„In Mitteleuropa sind wir darauf konditioniert, dass es Jahreszeiten gibt und jeder hat eine Vorstellung davon, wie Winter zu sein hat: weiß“, sagt der Sachbuchautor Bernd Brunner, der sich in „Als die Winter noch Winter waren“ mit der besonderen Jahreszeit befasst. Für ihn hat Schnee durchaus eine „kulturelle Bedeutung“, man denke nur an das Erwachen nach nächtlichem Schneefall: „Es ist viel leiser, weil er den Schall schluckt, und heller, weil er das Licht reflektiert, selbst in einer Mondnacht kann man recht gut sehen.“

ZDF-Moderator Markus Lanz hat als einer der wenigen Menschen Grönland besucht und sich vom Zauber des ewigen Winters einfangen lassen. | Bild: Markus Lanz

Spaß am Rodelhang, eine Wanderung in verschneiter Landschaft hielten sich viel besser in unserer Erinnerung als eine folge grauer Tage und Wochen, sagt Brunner. Wobei der Winter wider unsere Natur sei. Unsere Urahnen stammen aus den warmen Gebieten Afrikas. „Infolge der Migration wurden sie – aus evolutionsbiologischer Sicht – in die winterkalten Regionen regelrecht hineinkatapultiert und mussten sich anpassen.“ Das habe viele Innovationen hervorgebracht: Warme Kleidung und Heizungen, Kufen aus Tierknochen und Schneeschuhe, um in der eisigen Landschaft voranzukommen. Später Skier und Snowboards mit raffinierten Schuhen und Bindungen. Dazu kommen Liftanlagen und Schneekanonen.

Kunstschnee erwünscht?

Über Sinn und Unsinn des Kunstschnees wird seit langem diskutiert. Umweltschützer beklagen kahle Hänge, die im Sommer erosionsgefährdet sind und einen enormen Verbrauch an Wasser. Die Verwaltungen der oft alpinen Regionen halten die ökonomischen Effekte des Tourismus dagegen. Es wird aber schwierig, Argumente für die Millioneninvestitionen zu finden, weil es selbst für Kunstschnee immer häufiger zu warm ist.

Schneekanonen sorgen auf dem Feldberg für winterliche Atmosphäre. | Bild: FPWing

Umso deutlicher ist der Schwund bei der natürlichen Schneedecke. Wie Forscher um Gerard van der Schrier vom Meteorologischen Institut der Niederlande berichten, nahm die mittlere Schneehöhe in ganz Europa seit 1951 um rund zwölf Prozent pro Dekade ab. Die maximale Schneehöhe sank um elf Prozent je Dekade, wobei die Trends seit den 1980er Jahren beschleunigt sind.

Der Verlust des Winters ist auch in den einzelnen Regionen zu beobachten. Bei der Anzahl der Tage mit Frost sowie einer Schneehöhe von mindestens einem Zentimeter ist ein Rückgang erkennbar. Nicht überraschend, schließlich hat sich die mittlere Lufttemperatur in Deutschland laut Deutschen Wetterdienst (DWD) seit 1881 um 1,6 Grad erhöht. Von den zehn wärmsten Wintern seit 1881 lagen fünf innerhalb der letzten 15 Jahre. Mit der Erwärmung dürfte es immer seltener Schnee geben, was auch das Wohlbefinden vieler Menschen beeinflusst.

„Schnee hat einen starken Effekt auf den Körper“, sagt Dieter Kunz von der Klinik für Schlaf- & Chronomedizin am Berliner St. Hedwig-Krankenhaus. Er erzählt von Skitouristen, die aus Eitelkeit auf eine Sonnenbrille verzichteten und ob der unzähligen Reflexionen an den Kristallen schneeblind wurden. „Die Helligkeit und die besondere Farbtemperatur des Tageslichts während eines Schneetages haben vermutlich weitreichende Effekte auf die Physiologie“, sagt er. Zwar stehe die Forschung noch am Anfang, doch Kunz führt einige Indizien zusammen, um seine These zu untermauern.

Energiesparen durch Ruhemodus

Es beginnt mit dem Tag-Nacht-Rhythmus. Nachts ist es kalt, selbst in der Savanne. Wer den Körper rechtzeitig in einen Ruhemodus bringt, spart Energie, die er in Wärme investieren kann. „Und zwar nicht erst, wenn es tatsächlich kalt ist, sondern ein paar Stunden früher“, betont Kunz. Das übernahm die „innere Uhr“, gesteuert von den Lichtreizen des Tages. Neben der allnächtlichen Energiesparphase entwickelten die Menschen auch eine saisonale, vor allem in höheren Breiten. Sie half, den kalten und nahrungsarmen Winter zu überstehen. Berufstätige schlafen laut einer Studie im Winter im Schnitt eine Stunde länger als im Sommer.

Da Schnee das Tageslicht so gut reflektiert, wirkt er wie ein Verstärker für die Lichtreize. „Wenn es geschneit hat, hebt das die Stimmung – genau wie eine Lichttherapie, die wir für die Behandlung der sogenannten Winterdepression nutzen“, sagt Kunz. Allzu lang halte der Effekt eines Schneetages indes nicht an, der Grundzustand des Körpers sei weiterhin im Ruhemodus. Den zu verlassen, gewissermaßen auf Frühling zu schalten, erfordere längerwährende Lichtreize, erläutert der Forscher.

Wie den Menschen, tut der Schnee auch der Natur gut. „Er wirkt isolierend und verhindert, dass das Wasser im Boden tiefgreifend gefriert“, sagt Andreas Bolte vom Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde. „Gerade im Spätwinter, wenn die Sonnenstrahlung intensiver und die Transpiration der Bäume hoch ist, brauchen sie mehr Wasser.“ Wenn die Wurzeln es nicht erreichen können, weil es gefroren ist, drohe Frosttrocknis, die zu Nadelverlust und Kronenschäden führt.

Der Durst der Bäume

Eine Schneedecke ist zugleich Wasserreservoir. Im Frühjahr, nach dem Blattaustrieb, brauchen Bäume besonders viel – der tauende Schnee kommt wie gerufen. „Nach einem schneearmen, sonnigen Winter ist meist aber nicht genug Wasser im Oberboden“, sagt Bolte. Fehlen weiterhin Niederschläge, gehe es schnell ans Eingemachte, wie das Jahr 2019 gezeigt habe.

Ein Jogger läuft in der kalten Jahreszeit vor einem grauen Himmel über einen Feldweg. Bild: dpa | Bild: fotofrank

Warme Winter haben zudem zur Folge, dass Bäume früher aus der Winterruhe gehen und eher Blätter austreiben. „Damit steigt die Gefahr, dass diese von Spätfrösten geschädigt werden“, sagt Bolte. Die gefürchteten Frosteinbrüche hätten sich bisher nicht nach vorn verschoben und treten weiterhin bis in den Mai hinein auf. Eine Studie aus der Schweiz, die Klimadaten von 1975 bis 2016 mit der alljährlichen Entwicklung von Obst- und Forstbäumen vergleicht, kommt zu einem ähnlichen Resultat. In tieferen Lagen unter 800 Meter sei das Risiko unverändert. Die letzten Fröste würden zwar früher auftreten, aber zugleich die Vegetationsperiode eher beginnen, berichten Forscher. In Höhen über 800 Metern seien die Trends ungleicher, so dass die Gefahr für Bäume durch Spätfröste sogar zugenommen habe. So schnell sollte man den Winter also nicht abschreiben.