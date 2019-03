Einhörner, Piraten oder kunterbunt – für Sechsjährige zählt beim Kauf eines Schulranzen nur das Aussehen. Für Eltern ist Anderes entscheidend: Ist der Ranzen rückenfreundlich? Wird mein Kind im Dunkeln von Autofahrern gesehen? Ist ein teurer Rucksack qualitativ hochwertiger als ein billiger?

„Nicht unbedingt“, sagt Reiner Metzger, 54, Experte bei der Stiftung Warentest, „Ein guter Schulranzen muss einige Kriterien erfüllen“, sagt Metzger. „Manchmal kann das schon ein Modell für 120 Euro. Aber das ist eher selten der Fall“. Worauf Eltern achten sollten, das hat Metzger mit seinem Team getestet.

Lieber Tornister oder Rucksack? Auf Einschulungsfotos sieht man es eindeutig: Die bunten und mit Motiven versehenen Tornister-Schulranzen sind bei Grundschülern beliebter als Rucksäcke. Ein Grundgestell gibt den Tornistern ihre klassische stabile Kastenform. Diese festere Form und der harte Boden schützen Bücher, Hefte und Wasserflaschen vor unsanften Prellungen. Weitere Pluspunkte: Der Tornister-Ranzen ist ergonomisch geformt, hat gepolsterte Schultergurte, gewährt eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung und ist im Inneren in mehrere Fächer unterteilt. Das erleichtert einen sorgsamen und pfleglichen Umgang mit den Schulmaterialien, was die Grundschüler erst noch lernen müssen. „Das fällt vielen Erstklässlern mit der klaren räumlichen Innenraumaufteilung von Tornister-Schulranzen leichter“, meint der Experte der Stiftung Warentest.Rucksäcke haben dagegen kein Gestell und sind dafür etwas leichter. Die flexible Form bietet mehr Volumen. Ein klarer Vorteil der Rucksäcke: Die Konstruktionsform eines Rucksacks sorgt im Falle eines Sturzes für weniger Widerstand, als es ein Schulranzen tut. Die Verletzungsgefahr verringert sich dadurch. Preislich sind Rucksäcke etwas günstiger als Schulranzen, wobei die Modelle für Schulanfänger ähnlich viel kosten

Wie müssen die Tragegurte beschaffen sein? Das A und O eines guten Schulranzens sind die Schultertragegurte. Diese sollten mindestens vier Zentimeter breit und gepolstert sein. So können die Gurte auch im Sommer, wenn der Schüler keine feste Jacke trägt, nicht einschneiden. Für einen optimalen Sitz am Körper braucht es Brust- und Hüftgurt. Diese sind im Idealfall höhenverstellbar. Der Brustgurt verhindert das Herunterrutschen der Schultergurte und sorgt dafür, dass der Ranzen dicht am Körper gehalten wird. Der Hüftgurt optimiert die Gewichtsverteilung auf Schultern und Hüfte. „Dazu müssen die Kinder aber die Gurte anlegen. Daran scheitert es leider meistens“, erklärt Reiner Metzger. Unerlässlich dagegen ist ein stabiler Tragegriff zum bequemen Hochheben. Wichtigste Grundregel beim Kauf eines Schulranzens: Das Kind sollte dabei sein. Nicht, damit es sich den schönsten Ranzen aussucht, sondern um im Geschäft schon die Handhabung zu lernen und im Bedarfsfall die Träger selbstständig verstellen zu können.

Passt der Schulranzen zum Rücken meines Kindes? Hochwertige Schulranzen zeichnen sich durch ein ergonomisches Design aus. Der Ranzen muss sich also der Wirbelsäule des Kindes anpassen. Eltern sollten beim Kauf darauf achten, dass das Tragesystem höhenverstellbar ist. Der Ranzen kann so an die Bedürfnisse der Kinderkörper im Wachstum perfekt angepasst werden. Polsterungen im Lendenwirbelbereich bieten eine gute Stütze zur Vermeidung eines Hohlkreuzes. Die weiche Polsterung verhindert zudem, dass beim Laufen der Ranzen ständig gegen die Lendenwirbel stößt. Gleichzeitig ermöglicht dies eine gute Belüftung der Rückenpartie – ähnlich wie bei Trekkingrucksäcken. Neben dem höhenverstellbaren Tragesystem und der Belüftung sollten Eltern auf die Breite des Ranzens achten. Der Schulranzen selbst sollte nicht breiter als die Schultern des Kindes sein. Deshalb sollte der Nachwuchs bei der Anprobe dabei sein. Der Nachwuchs kann am besten beurteilen, wie der Ranzen sitzt. Scheuert oder drückt es irgendwo, ist der Schulranzen nichts für das Kind.

Je leichter ein Schulranzen ist, desto besser? Nein, das stimmt nicht“, sagt Metzger. In den Köpfen vieler Eltern schwirrt zu Unrecht noch die alte Zehn-Prozent-Faustregel herum. Diese besagt, dass ein Sechsjähriger maximal zehn Prozent seines eigenen Körpergewichts tragen sollte – sonst kommt es zu Haltungsschäden. „Das Gewicht des Schulranzens wird oft überschätzt“, so der Experte. Neuere Studien der Uniklinik Tübingen und der Universität des Saarlandes haben ergeben, dass ein schwerer Schulranzen nicht automatisch im Zusammenhang mit einer Wirbelsäulenerkrankung steht. „Wenn man unseren beratenden Orthopäden glauben darf, dann wirkt die Last zu kurz auf den Rücken des Kindes“, sagt Metzger, „Wenn das Kind unter der Last ächzt, stöhnt und beinahe umfällt, ist das zu viel.“ Studien bestätigen die Aussage Metzgers: Erst wenn ein Ranzen ein Drittel des Körpergewichtes wiegt, ermüdet die Rücken- und Rumpfmuskulatur. Empfehlenswert ist, dass die Schultasche im leeren Zustand um die 1,3 Kilogramm auf die Waage bringen darf. Ist ein Ranzen deutlich leichter, wird an wichtigen ergonomischen Details gespart. Das ist kontraproduktiv.

Sind rollende Schulranzen eine gute Alternative? Auf keinen Fall“, wehrt Metzger ab. Meistens sind rollende Taschen hinderlich. „Kinder müssen die Schulranzen den Bordstein rauf- und runterziehen. Die Ranzen fliegen die ganze Zeit durch die Gegend.“ Aber noch entscheidender: Die Kinder ziehen die schweren Taschen an einer Hand hinter sich her. „Das ist eine ganz ungleichmäßige Belastung. Es ist besser, wenn diese oben auf dem Rücken sitzt.

Welche Details muss man in punkto Sicherheit beachten? Das größte Sicherheitsrisiko für Schulkinder ist der Schulweg im Dämmerlicht. „Um dann gesehen zu werden, braucht es grelle Farben“, behauptet Metzger. Läuft ein Kind mit einem warnwesten-gelben Schulranzen über die Straße, sieht ein Autofahrer den Schüler eher. Wesentlich weniger Aufmerksamkeit erzeugen gedeckte Farben. „Schlecht zu sehen sind Dunkelblau, Dunkelrot oder sogar Tarnfarben“, so der Experte. Hier gilt: Je dunkler ein Ranzen, desto schlechter. Ein weiteres wichtiges Qualitätszeichen sind reflektierende und fluoreszierende Flächen. Laut Schulranzen-DIN-Norm 58124 müssen an den Seiten- und Vorderflächen mindestens zehn Prozent reflektierbares Material vorhanden sein. 20 Prozent muss sogar mit fluoreszierendem Material, welches das Umgebungslicht verstärkt und aus sich selbst heraus leuchtet, besetzt sein. „Diese Norm halten die Hersteller aber nur teilweise ein“, gibt Metzger zu bedenken. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Reflektierende und fluoreszierende Flächen weisen schon eine Strahlkraft bei einer Entfernung von 140 Metern auf. Der Schulranzen kann damit ein Lebensretter sein. Unser Tipp: Eltern sollten mit ihrem Fotolicht des Smartphones den Schulranzen im Ladengeschäft anleuchten. Die reflektierenden Flächen leuchten auf. Je mehr Felder das tun, desto besser werden die Kinder in der Dunkelheit gesehen, wenn Autoscheinwerfer die Kleinen streifen.

Worauf muss man bei den Materialeigenschaften achten? Auf dem Schulweg scheint nicht immer die Sonne. Auch ein Regenschauer wird das Kind erwischen. Ist der Ranzen dann wasserdicht, passiert den Büchern nichts. Dringt aber Wasser ein, kann das die Bücher schädigen. Wichtig ist: Der Ranzen sollte wasserdicht sein. Besonders der Boden sollte zehn Minuten in einer Pfütze stehen können, ohne das Wasser eindringt. Eine Schwachstelle ist meist der Reißverschluss. Dieser sollte irgendwie geschützt und abgedeckt sein. Ob ein Ranzen wasserdicht ist, sieht man der Tasche allerdings nicht direkt an. „Für die Wasserdichte gibt es leider auch keine spezielle Auszeichnung“, sagt Metzger. Von einem Direkttest im Laden mit Wasserflasche rät er ab. Da hilft es nur, sich vorab über die Modelle zu informieren. Aber die gute Nachricht: Weichmacher oder allergene Schadstoffe konnten die Experten der Stiftung Warentest bei keinen Schulranzen finden. „Das ist wirklich selten, dass wir bei Gegenständen für Kinder keine oder nur sehr geringe Schadstoffe messen konnten. In diesem Fall sind Schulranzen unbedenklich“, sagt Metzger freudig.

Wie muss der Innenraum des Ranzens aufgeteilt sein? Die Fächeraufteilung sollte rückenschonend sein. Das bedeutet: Die schweren Sachen wie Bücher sollten möglichst direkt am Rücken getragen werden. Ziel ist es, das gewichtige Gegenstände nicht nach hinten ziehen. Leichtere Dinge wie Mäppchen oder Brotdose können eher außen untergebracht werden. Deshalb sollten Eltern darauf achten, ob es ein Ordnungssystem im Innenraum gibt. „Außerdem sollte es keine scharfen Kanten im Inneren geben“, sagt Metzger.

Sind Schulranzen, welche die DIN-Norm 58124 erfüllen, automatisch hochwertig? Nein, nicht automatisch. Doch man könne davon ausgehen, dass sich die meisten Hersteller tatsächlich an die DIN-Norm halten. Das ist die Erfahrung des Experten der Stiftung Warentest. Die DIN-Norm ist keine gesetzliche Regelung, sondern definiert gemeinsame Richtwerte von Verbraucherschützern und Herstellern für die optimale Gestaltung eines ergonomisch sinnvollen Ranzens. Unter anderem wird auf Stabilität, Form, atmungsaktive Rückenpolster, gepolsterte Tragegurte sowie Tragegriff Wert gelegt. Auch Sicherheit und leichte Bedienbarkeit der einzelnen Elemente ist von Bedeutung.

Fazit: Gute und schlechte Schulranzen gibt es bei allen Herstellern. Entscheidend ist nicht der Preis, sondern ein ergonomisches Design mit reflektierenden Flächen und Signalfarben und wasserdichten Materialien.

Ranzen in die Spülmaschine Schulranzen werden öfter mal innen und außen dreckig, etwa wenn eine Flüssigkeit ausgelaufen ist. Um den Ranzen wieder sauber zu bekommen, kann man den Ranzen in der Spülmaschine waschen. Hier sollte aber nur ein Ranzen rein, der komplett wasserfeste Bestandteile hat. Zunächst muss man alle losen Teile entfernen. Danach stellt man den leeren Ranzen mit offenem Deckel verkehrt herum in das unterste Fach der Maschine. Anschließend einen Reinigungstab einlegen und das Programm mit der niedrigsten Temperatur (maximal 55 Grad) auswählen. Höhere Temperaturen können den Plastikteilen schaden. Nach dem Waschgang den Ranzen mit Imprägnierspray behandeln, damit er Regen standhält.