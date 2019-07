Die beiden ersten Menschen auf dem Mond waren Neil Armstrong und Edwin „Buzz“ Aldrin; das ist weitläufig bekannt. Zweieinhalb Stunden waren die beiden im Außeneinsatz, sind gehüpft und haben Material gesammelt. Doch war das alles? Wir erklären es in diesem Video:

Video: Ondreka, Lukas

Bis heute begeistern die Geschehnisse von 1969. Und es ranken sich nach wie vor Mythen und Verschwörungstheorien um die Mondlandung. Was ist Fakt, was Fake? Was haben Forschungen in den vergangenen 50 Jahren an Wissen über den Mond zutage gebracht? Und wann kehrt der Mensch zurück auf den Erdtrabanten? Fragen wie diese beantworten wir in unserer Artikelserie:

Geschichte Zweieinhalb Stunden auf der Mondoberfläche: Was haben die Astronauten dort gemacht? Ein SÜDKURIER-Video zeigt, dass nicht alles Wissenschaft war Das könnte Sie auch interessieren

Geschichte Armstrong, Aldrin und Collins: Drei Männer und der Mond Das könnte Sie auch interessieren

Geschichte Mondwasser, Beben, Staub – was Neil Armstrong und Edwin Aldrin vor 50 Jahren noch nicht wissen konnten Das könnte Sie auch interessieren

Geschichte Wann kehrt der Mensch auf den Mond zurück? Das könnte Sie auch interessieren

Geschichte Schwäbische Technik lieferte die Linsen für die Mond-Kameras aller Astronauten Das könnte Sie auch interessieren