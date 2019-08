Leben und Wissen 15. August 2019, 07:00 Uhr

Vor 250 Jahren wurde Napoleon geboren: Wo der französische Kaiser in der Region seine Spuren hinterließ

Wie viel Napoleon steckt eigentlich in Südbaden? Das Wirken des berühmten französischen Kaisers lässt sich bis heute an vielen Stellen der Region ablesen. So umstritten auch seine Herrschaft war – er schuf vielerorts Fakten.