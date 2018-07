Herr Eilenberger, Ihr Buch ist auf der „Spiegel“-Bestsellerliste gut platziert. Obwohl Philosophie – vor allem, wenn sie sich auf die 20er-Jahre beschränkt – nicht gerade ein Allerweltsthema ist. Wie erklären Sie sich den Erfolg?

Zum Ersten gibt es ein seit Langem bekanntes großes Bedürfnis nach verständlicher Vermittlung von Philosophie – erzählerisch mit Geschichten aus den Biografien der Philosophen. Zum Zweiten beschäftigt sich mein Buch nicht mit zweitrangigen Denkern, sondern mit den wichtigsten deutschsprachigen Philosophen des 20. Jahrhunderts.

Sie sind mehr als nur Philosophen – sie sind Kultur-Ikonen, die heute als Kultgestalten in positiver oder negativer Weise wahrgenommen werden. Das heißt, es sind Namen oder Denkgebäude, mit denen jeder, der sich auch nur vage mit Philosophie beschäftigt, in Kontakt gekommen ist.

Der dritte Punkt ist: Die 20er-Jahre, die Zeit der Weimarer Republik, sind für die deutsche Geschichte kein Jahrzehnt wie jedes andere. Es wird immer mehr Menschen klar, dass die 20er-Jahre eine Art Ursprungszeit unserer eigenen Zeit sind. Sie zu verstehen, bedeutet auch unsere eigene Zeit besser zu verstehen.

Wurde denn die Philosophie durch ihre vier Meisterdenker neu erfunden?

Die 20er-Jahre brachten nicht nur in der Philosophie, sondern in allen kulturellen Bereichen – von der Wirtschaftswissenschaft bis zur Physik, von der Architektur bis zur Literatur – eine Explosion des Denkens hervor. In der Philosophie waren es die innovativsten der letzten 250 Jahre. Damals wurden die theoretischen Ansätze geschaffen, die dann das 20. Jahrhundert geprägt haben.

Und dafür stehen Ihre vier – wie Sie sie nennen – Meisterdenker?

Ja. Martin Heidegger steht als Ursprungsgestalt für den Existenzialismus und die Hermeneutik, also die Lehre vom Verstehen von Texten, die in Deutschland sehr wichtig geworden ist. Walter Benjamin ist eine Gründungsgestalt der Kritischen Theorie und der Frankfurter Schule, die unter den Studenten der 68er-Generation ihr Echo fand.

Ludwig Wittgenstein ist eine der großen Gestalten der analytischen Sprachphilosophie, und Ernst Cassirer ist eine der Gründungsgestalten der heute sogenannten Kulturwissenschaft und Kulturphilosophie. Diese vier Gründungsgestalten haben das Zelt unseres heutigen Denkens aufgeschlagen. Und heute bewegen wir uns in der akademischen und in der Populärphilosophie noch immer in der geistigen Spur der Schulen dieser vier Männer.

Sie schreiben, die Philosophie der vier habe sich abgegrenzt von der Auseinandersetzung mit Scheinfragen und Scheinproblemen. Ist die Philosophie bis heute auf diesem Weg geblieben?

Was alle vier Denker eint, ist der Umstand, dass sie die Sprache ins Zentrum der menschlichen Lebensform gestellt haben. Die philosophische Urfrage Immanuel Kants, „Was ist der Mensch?“, haben sie gemeinsam beantwortet: Der Mensch ist ein sprechendes Wesen. So ist die Philosophie des 20. Jahrhunderts wesentlich Sprachphilosophie.

Dazu kommt: Heidegger und Wittgenstein arbeiten heraus, dass die Philosophie die Fragen, die sie sich selbst stellt, sehr lange falsch formuliert hat. Das ist ein radikaler Ansatz der Disruption, des Bruchs mit dem Hergebrachten. Die Philosophie braucht demnach einen vollkommenen Neuanfang und ein neues Vokabular. Dagegen haben wir bei Benjamin und Cassirer Bewegungen, die in ein lebendiges Gespräch mit der Tradition treten wollen. Alle vier suchen eigene Wege. Was sie alle nicht getan haben: Sie haben keine praktische Philosophie geschrieben, also keine Fragen der Moral gestellt.

Es gibt bei ihnen also keine Handlungsanweisungen?

Genau. Die heutige Philosophie tendiert sehr schnell zum Ethischen und Moralischen. So weit sind die vier nie gekommen. Es ging ihnen zunächst einmal um Selbstverständigung und Selbstklärung. Eigentlich hat keiner daran geglaubt, dass man eine Ethik sinnvoll formulieren könnte.

Was können wir als Botschaften der vier Denker mitnehmen?

Es ist eine wesentliche Einsicht aller vier, dass wir in unserer scheinaufgeklärten Zeit Dynamiken unterliegen, die uns nicht richtig klar sind und die auf mythische, primitive Denkweisen hindeuten, die zudem politisch gefährlich sind. Ein Mensch, der glaubt, dass ein Rückfall hinter die Aufklärung nicht mehr möglich ist, der findet bei den vier Philosophen eine sehr plausible Mahnung, dass die Gefahr von Rückfällen uns immer begleitet und dass sie jederzeit möglich sind.

Tun die Philosophen heute zu wenig, um in der derzeitigen Krise gehört zu werden?

Zunächst kann man heute kaum ein Feuilleton aufschlagen, ohne auf einen Philosophen zu stoßen, der sich zu etwas äußert. Aber sicher ist richtig, dass die universitäre Philosophie einen Rückzug in das rein akademische Fragen und Erläutern vollzogen hat. Das geht mit einem starken Bedeutungsverlust in der öffentlichen Wahrnehmung einher. Das ist bedauerlich in einer Zeit, in der es offenbar ein großes Bedürfnis nach Orientierung im Sprechen und Denken gibt.

Es gibt also so etwas wie ein Systemversagen der akademischen Philosophie. Und eine Mitteilung meines Buches ist ja, dass die vier Philosophen bis auf Cassirer keine akademischen Philosophen waren, sondern immer in der Spannung zu einer Idee der universitären Karriere standen. Genauso wird auch die heutige Philosophie ihre großen Impulse nicht von den Akademien erfahren. Denn hier finden sich erstarrte Fragestellungen ohne das Können oder den Willen zur Erneuerung.

So ruht die Hoffnung auf den Querdenkern, wie sie in Ihrem Buch ja repräsentiert sind . . .

Das glaube ich unbedingt. Die Geschichte der Philosophie ist voll von diesen Gestalten, die sich nicht in Denk-Korsette und auch in Institutionen haben einfügen lassen. Und tatsächlich ist die Geschichte dieser vier Zauberer auch mit dem kleinen Appell verbunden, nicht zu vergessen, dass die Philosophie ihre größten Stunden immer außerhalb der Akademie gefunden hat.

Zur Person Wolfram Eilenberger, geb. 1972, lebt in Berlin und Kopenhagen und hat als früherer Chefredakteur das „philosophie Magazin“ aus der Taufe gehoben, das am Kiosk erhältlich ist und ein breites Publikum anspricht. Für den Schweizer Sender SRF ist er einer von drei Moderatoren der Sendung „Sternstunden der Philosophie“. Eilenberger, der in den USA und Kanada Philosophie lehrte und mit einer Finnin verheiratet ist, ist dem Fußball als Denksportler verbunden. Er besitzt den Trainerschein des DFB und schreibt für „Zeit online“ seine monatliche Kolumne „Eilenbergers Kabinenpredigt.“ Sein neues Buch „Zeit der Zauberer“ über die vier Meisterdenker der 20er-Jahre ist kürzlich im Verlag Klett-Cotta erschienen, hat 431 Seiten, viele Abbildungen und kostet 25 Euro. Die Kritiker äußerten sich begeistert.



Der Brückenbauer: Ernst Cassirer

Ernst Cassirer (1874-1945), jüdischer Abstammung, repräsentiert den Neukantianismus, der sich am Werk des Zentral-Philosophen Immanuel Kant (1724-1804) orientiert. Cassirer erforscht, wie der Mensch durch Symbole und Zeichen Sinn herstellt. So besucht er 1924 den Kulturwissenschaftler Aby Warburg, der psychisch erkrankt in der Klinik "Bellevue" (Bild unten) in Kreuzlingen lebt, und stärkt ihn. Warburg kehrt geheilt nach Hamburg zurück. Cassirers Hauptwerk: Philosophie der symbolischen Formen, ersch. 1923-29.

Der Grenzgänger: Martin Heidegger

Martin Heidegger (1889-1976) stammte aus Meßkirch und wird in den 20er-Jahren zum Shooting-Star der Philosophie. Denn er denkt radikal neu und unzeitgemäß. Seine zentrale Frage: Was heißt Sein? Das muss am eigenen Selbst geklärt werden, und der Weg läuft über die Angst – die Angst, die den Einzelnen packt, wenn er erkennt, dass sein Dasein endlich ist. Aber nur so erfasst der Mensch die Möglichkeiten des eigenen Seins und ergreift sie. Heidegger nennt dieses Ziel die Eigentlichkeit. Dann wird der Mensch frei für neue Horizonte und erringt so Gelassenheit. Diese lebt Heidegger durch Hingabe an das Echte, Unverfälsche, Heimatliche und baut sich eine Hütte in Todtnauberg im Schwarzwald (Bild unten). Dort betreibt er sein „besinnliches Denken“ in Abgrenzung vom „rechnenden Denken“ in Wissenschaft und Technik. Seine Erdung im Eigentlichen führt ihn zur NS-Ideologie. Zentrales Werk: Sein und Zeit, erschienen 1927.

Der Sprach-Ingenieur: Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein (1889-1951) ist Sohn einer milliardenschweren Wiener Industriellenfamilie – und verzichtet auf alles Geld. Nach der Erfahrung als Offizier im Ersten Weltkrieg beschäftigt ihn die Frage, was sich sinnvoll mit Sprache sagen lässt, ohne dass sich Fehldeutungen einschleichen. Mit mathematischer Präzision ordnet er seine Analysen. Später arbeitet er in spiritueller Askese als Dorfschullehrer. Zurück in Wien, wirkt er 1925 mit, eine Villa (Bild unten) für seine Schwester zu bauen. Sie ist steinerner Ausdruck seiner Philosophie. Zentrales Buch: Tractatus logico-philosophicus, ersch. 1921.

Der Diagnostiker: Walter Benjamin

Walter Benjamin (1892-1940), kommt aus einer jüdischen Familie in Berlin, sein Vater ist Kunsthändler. Einerseits will er als Philosoph eine akademische Anstellung – was stets scheitert – andererseits belebt ihn die Freiheit des Querdenkers und Kritikers, der für Zeitungen schreibt. Dem Trubel und der Warenwelt der Großstadt verhaftet (im Bild unten der Potsdamer Platz in Berlin in den 20er-Jahren), treibt ihn die Selbstaktivierung durch präzises Beobachten an. Finanziell meist knapp bei Kasse, von der Frau getrennt und mit Geliebten liiert, ist sein Credo: Jeder Mensch kann sich darin üben, sich selbst immer wieder kritisch zu prüfen und sich dadurch zu erkennen. Als jüdisch Verfolgter nimmt sich Benjamin auf der Flucht 1940 im katalanischen Grenzort Portbou das Leben. Wichtiges Buch: Einbahnstraße, erschienen 1928.

Wolfram Eilenberger in der Talkshow 3 nach 9 zur Frage: Was kann Philosophie leisten?

