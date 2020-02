Leben und Wissen 06. Februar 2020, 18:32 Uhr

Gut zu wissen: So erkennt man einen Herzinfarkt

Herz-Kreislauferkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Herzspezialist Thomas Nordt, Kardiologe und in dieser Funktion als Ärztlicher Direktor der Klinik für Herz- und Gefäßkrankheiten am Klinikum Stuttgart, spricht über die gefährlichen Symptome eines Infarktes