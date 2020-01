Ob aus Gründen des Tierwohls oder der Gesundheit – der Verzicht auf Fleisch und Milchprodukte ist derzeit im Trend. Als Alternative für Hackfleisch, Geschnetzeltes oder Burger-Pattys bieten sich mittlerweile allerlei Fleischersatzprodukte an, deren Absatz deutlich ansteigt.

Vegane Ernährung Im Gegensatz zu Vegetariern, die nur auf Fleisch, aber nicht auf Milchprodukte verzichten, verzichten Veganer komplett auf tierische Produkte. Fleisch, Fisch, Eier, Käse oder Joghurt sind somit tabu. Oftmals steht hinter dem Verzicht der Gedanke des Tierwohls, aber auch ein Gesundheitsaspekt kann der ausschlaggebende Faktor sein. Mittlerweile gibt es in den Supermarktregalen auch ein großes Angebot an Fleischersatzprodukten für Veganer, die meistens aus Erbsen oder Soja bestehen.

Doch einfach nur noch Gemüse und Ersatzprodukte auf den Speiseplan zu setzen ist nur bedingt zu empfehlen, sagt Sport- und Ernährungsmediziner Daniel König.

Daniel König. | Bild: Privat

Der 50-Jährige leitet den Arbeitsbereich Ernährung im Studium der Sportwissenschaft an der Albert-Ludwig-Universität in Freiburg und weiß, dass eine vegane Lebensweise sehr gut möglich ist – wenn man sich mit der Ernährung auseinander setzt.

Sport Im Interview klärt Ernährungsmediziner Daniel König auf, ob vegane Sportler mithalten können Das könnte Sie auch interessieren

Denn wer von einer Mischkost auf eine vegane Lebensweise wechselt, müsse genau wissen, wo er seine Nährstoffe herbekommt, sagt König. Bestes Beispiel ist die Proteinquelle Fleisch.

Wer auf diese verzichtet, muss wissen, mit welche Nahrungsmitteln er nicht in ein Proteinmangel kommt. „Hochwertige pflanzliche Proteinquellen sind zum Beispiel Lupinensamen, Amaranth oder Quinoa“, erklärt der Ernährungsmediziner. Es sei also sinnvoll, diese Lebensmittel bei einer veganen Ernährung in den Speiseplan zu integrieren, so der Experte.

Kritische Nährstoffe Eisen Wer auf Fleisch verzichtet, kann Eisen durch Spinat, Schwarzwurzel, Nüsse oder Hülsenfrüchte wie zum Beispiel Kidneybohnen aufnehmen. Eine Mangelerscheinung kann zu Blutarmut und Abgeschlagenheit führen. Proteine Eine wichtige Proteinquelle kann, muss aber nicht nur Fleisch sein. Auch bei einer pflanzlichen Ernährung kann der Bedarf gedeckt werden. Dabei ist eine Kombination aus verschiedenen pflanzlichen Proteinen durch Lebensmittel wie Nüsse, Soja, Amaranth, Vollkorngetreide, Quinoa und Hülsenfrüchte empfehlenswert. Eine Unterversorgung kann zu einem geschwächten Immunsystem, schlechter Wundheilung und Muskelabbau führen. Kalzium Nicht-Veganer nehmen Kalzium vor allem durch Milchprodukte auf. Wer auf tierische Produkte jedoch verzichtet, kann seinen Körper durch Brokkoli, Nüsse, Fleischersatz aus Soja, kalziumreichen Mineralwasser, Nüsse, Tofu oder Rucola mit Kalzium versorgen. Jod Da bei Veganern durch den Verzicht von Fisch und Milchprodukten eine wichtige Jodquelle wegfällt, sollten Veganer ihre Gerichte mit jodiertem Speisesalz würzen. Selen Wer auf eine pflanzliche Ernährung setzt, kann Selen zum Beispiel durch Brokkoli, Weißkohl, Spargel, Hülsenfrüchte wie Erbsen oder Kidneybohnen oder durch Pilze zu sich nehmen. Ein Mangel an Selen kann zu Problemen mit dem Immunsystem führen. Riboflavin Riboflavin, umgangssprachlich als „Wachstumsvitamin“ bekannt, ist ein wichtiges Vitamin. Veganer können es über Vollkornprodukte wie Vollkorngetreide, Nüsse, Hülsenfrüchte, Kohlgemüse, Spargel oder Spinat zu sich nehmen. Vitamin D Das Vitamin D kommt in Fischen mit hohem Fettanteil wie Lachs, Hering, Thunfisch, Makrele. Veganer können Vitamin D über Pilze wie Champignons oder Pfifferlinge zu sich führen. Wer sich lange in der Sonne aufhält, dessen Körper stellt selbst Vitamin D her. In den Wintermonaten könnte es sein, dass Veganer Vitamin D künstlich per Tabletten einnehmen müssen. Doch auch bei Menschen, die eine Mischkost essen, können eine Unterversorgung mit Vitamin D haben. Ein Mangel an dem wichtigen Vitamin kann zum Beispiel zu Osteoporose führen. Zink Das Spurenelement Zink ist unverzichtbar für den Stoffwechsel. Da es vom Körper nicht gespeichert werden kann, muss es regelmäßig zugeführt werden. Bei einer Mischkost findet sich Zink in roten Fleischsorten und Käse wie Emmentaler. Veganer können Zink durch Sojamehl, Vollkorn, Sesam, Haferflocken und in Nüssen. Ein Mangel des Spurenelements kann zu Haarausfall, einer langsameren Wundheilung und Appetitlosigkeit führen.

Also ist es gar nicht so einfach, die eigene Ernährung auf einmal auf vegan umzustellen? „Nein“, gibt der Ernährungsmediziner eine klare Antwort. Viel zu sehr müsse man bei der veganen Lebensweise darauf achten, alle Nährstoffe zu bekommen. „Man kann nicht einfach sagen ‚ab morgen kommt mir kein Fleisch mehr ins Haus und ich kaufe nur noch auf dem Gemüsemarkt ein, das wird schon klappen‘“, sagt König.

Sport Spitzensport und Fleischerzicht? Immer mehr Sportler aus der Region setzen auf Gemüse – so wie Christopher Fischer von den Schwenninger Wild Wings Das könnte Sie auch interessieren

Vielmehr müsse man sich in die Thematik einarbeiten, dass am Ende alle Nähr- und Inhaltsstoffe vorhanden sind. Deshalb empfiehlt König, sich anhand seriöser Literatur in die Thematik einzulesen. Als Beispiel nennt Bücher vom GU-Verlag.

Vegane Ernährung bei Kindern und Schwangeren Da Säuglinge und Kinder im Wachstum alle Nährstoffe benötigen, wird die vegane Ernährung bei Säuglingen und Kindern von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) nicht empfohlen. „Bei einer rein pflanzlichen Ernährung ist eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen nicht oder nur schwer möglich“, schreibt die DGE auf ihrer Internetpräsenz. Die Haltung der DGE gilt auch für Schwangere und stillende Mütter.

Wer dennoch radikal seine Ernährung umstellt, ohne sich eingearbeitet zu haben, dem drohen Mangelerscheinungen, warnt König. Diese können sich durch eine Veränderung am Gewicht, Schlafstörungen, fehlende Regeneration oder eine erhöhte Anfälligkeit für Krankheiten äußern, zählt der Ernährungsmediziner exemplarisch auf. Ohne Vorwissen sei es am Anfang also einfacher, auf eine vegetarische Ernährung zu wechseln, erklärt der Experte. Milchprodukte wie Käse versorgen den Körper weiterhin mit den meisten Nährstoffen.

Ernährungsberater können helfen

Wer jedoch lieber gleich auf alles Tierische verzichten und ohne Vorwissen auf Nummer sicher gehen will, hat die Möglichkeit, eine Diätassistentin oder einen Ernährungsberater aufzusuchen. „Das ist sicher der einfachere Weg“, sagt König. Dort könne man seine aktuelle Ernährung protokollieren und auswerten lassen. Außerdem können dort mögliche Mängel an Nährstoffen erkannt werden, sodass der Fleischverzicht am Ende auch wirklich gesund ist.