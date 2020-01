Leben und Wissen 22. Januar 2020, 17:00 Uhr

Fahren mit der Kraft der Sonne: Zwei Startups bringen Solarautos auf die Straße, die wie richtige Autos aussehen

Wenn man bisher mal ein Solarauto sah, dachte man eher an eine Seifenkiste als an einen familientauglichen Wagen. Das ändert sich jetzt. Dahinter steckt ein Startup aus München und eine Firma in den Niederlanden. Was sie auf die Räder gestellt haben, kann sich wirklich sehen lassen.