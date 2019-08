Florian Beckmann lebt in einem digitalen Hochsicherheitstrakt. Der Hamburger hat nicht nur alle seine elektronischen Geräte miteinander vernetzt, sondern informiert auch wöchentlich fast 2000 Technik-Freaks auf seinem Kanal „nextSmartHome“ über die neuesten Spielereien. Den SÜDKURIER nimmt er mit hinter die Kulissen und stellt sein sicheres Zuhause vor.

Das Herzstück seiner Wohnung ist die Alarmanlage. Die sendet Beckmann automatisch eine Nachricht aufs Smartphone, falls sich jemand an seiner Tür zu schaffen macht. Zusätzlich blinkt seine Beleuchtung rot und ein lauter Ton informiert die Nachbarn.

Auch seine Sicherheitskamera informiert den Youtuber, falls jemand in der Wohnung sein sollte, wenn er nicht Zuhause ist. Dann kann er über sein Smartphone Live-Videos anschauen. Falls tatsächlich gerade ein Verbrecher dabei ist, seine Wohnung zu plündern, verbindet Beckmann sich mit seinen Lautsprechern und weist den Eindringling darauf hin, dass er die Polizei gerufen hat.

Die Technik erhöht den Komfort, spart Energie, steigert die Lebensqualität – und macht die eigenen vier Wände auch noch sicherer. Das behaupten die Hersteller. Doch Smart Home und Sicherheit, das passt aus Sicht vieler Experten nicht zusammen.

„Wer wirklich sicher sein will, sollte sich einen dicken Riegel für die Haustür anschaffen“

„Die smarten Sicherheitssysteme bieten Komfort, aber wer wirklich sicher sein will, sollte sich einen dicken Riegel für die Haustür anschaffen“, urteilt Beckmann selbst über sein System. Und er muss es wissen. Denn der Hamburger hat nicht nur alle seine Geräte miteinander vernetzt, sondern informiert auch wöchentlich fast 2000 Technik-Freaks auf seinem Kanal „nextSmartHome“ über die neuesten Spielereien.

Doch „jedes Gerät ist ein Einfallstor für Hacker“, sagt Datenschutzbeauftragter des Landes Timo Hoffmann. Je mehr Geräte miteinander vernetzt sind, desto größer sei die Gefahr, dass sich Kriminelle ins Netzwerk einschleusen.

Wie Sie Ihr Smart Home richtig schützen Passwörter ändern: Der Tüv rät dringend dazu Passwörter, die in den Werkseinstellungen verwnedet wurden, zu ändern. Eigene Umfrageergebnisse ergaben, dass nur knapp jeder zweite Nutzer von Geräten, die sich über das Smartphone oder Tablet steuern lassen, die leicht zu knackenden Standard-Passwörter der Geräte-Software unverändert lässt (47 Prozent). Voreingestellte Passwörter können ein einfaches Einfallstor für Angriffe von Hackern sein. Am besten ändert man sie direkt bei der Installation. Sichere Codes: Ein sicheres Passwort besteht laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) aus mindestens acht Zeichen, darunter Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Es sollte außerdem nicht in Wörterbüchern vorkommen oder leicht zu erraten sein. Das richtige Gerät: „Wer sich für ein teureres Gerät entscheidet und es von einer Firma einbauen lässt, ist sicherer unterwegs“, sagt bastian Inthasane vom Verein Smart Home and Living. Das liegt am Speicherort der Daten. Hier werden nur im Eigenheim Daten abgespeichert und gelangen nicht ins virtuelle Labyrinth, das ein Hacker mit viel Geduld durchlaufen könnte. Software: Experten raten grundsätzlich dazu, Endgeräte mit Sicherheitssoftware zu versehen. Firewall, Zugriffsrechte und Verschlüsselung sind für jeden Smart-Home-Besitzer Pflicht.

Das bestätigt auch Matthias Bauer von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Vor allem von günstiger Technik rät er ab. „Wenn es nichts kostet, ist der Kunde die Ware. Werden die Daten außerhalb der EU gespeichert und weiterverarbeitet, ist der Datenschutz wertlos“, sagt er.

Die Hälfte der Deutschen hat Angst vor Hackerangriffen

Dass viele Menschen genau davor Angst haben, bestätigen auch die Zahlen: 51 Prozent sorgen sich um ihre Privatsphäre, wenn sie diese Technik verwenden und 44 Prozent haben Angst davor Opfer von Hackern zu werden. Das ergibt eine repräsentative Umfrage des Splendid Instituts aus dem Jahr 2019.

Experten warnen vor günstigen Geräten

Die Gefahr, dass Hacker übers Netzwerk ins Haus gelangen, anstatt die Tür mit einem Stemmeisen aufzubrechen, sei hoch, wenn die Daten irgendwo im Internet gespeichert werden, sagt Bastian Inthasane der Hahn-Schickard-Gesellschaft in Villingen-Schwenningen. Denn: Viele dieser Geräte speichern Daten in einer riesigen Cloud am anderen Ende der Welt im Web. Dadurch könnten Hacker bei einem Angriff viele Daten auf einmal klauen und große Mengen an Dritte weitergegeben.

Und sogar Haustüren mit smarter Sicherungsfunktion können von kriminellen Computerexperten geöffnet werden. „Es dauert zwar recht lang und es ist aufwendig – aber der Fingerabdruck-Scanner ist vor Hackern auch nicht sicher“, sagt Datenschutzexperte Timo Hoffmann.

Einer der Vorreiter dieser Technik ist die Firma Siedle aus Furtwangen. Theoretisch sei es für Hacker möglich, die Technik zu überlisten, „aber solch ein Fall ist mir nicht bekannt“, so Unternehmenssprecher Clemens Jesenitsching. Vor der Haustür könne man nichts anzapfen und die Daten, die in der Cloud gespeichert werden, seien sehr gut verschlüsselt.

Siedle baut auf Sicherheitskameras. Die Nachfrage steigt steitg

Deshalb berichtet er von einer positiven Entwicklung, wenn es um Kameras am Klingelbrett geht: „Diese Technik wird immer beliebter.“ Im Jahr 2014 wurden nur 12 Prozent der Siedle-Türen mit Kameras ausgestattet. 2018 waren es schon 17 Prozent – Tendenz steigend. Trotzdem – die Gefahr bleibt. Und sie ist real. Denn die Täter von Morgen brechen nicht mehr durch Türen oder Fenster ein. Sie bahnen sich ihren Weg unsichtbar über das Netzwerk in unsere privaten Räume.